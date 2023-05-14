Почеттино отказал восьми клубам до "Челси"

Маурисио Почеттино отклонил восемь предложений, как минимум, перед тем, как согласился возглавить "Челси".

Ожидается, что уже в ближайшие дни "Челси" подтвердит назначение Почеттино своим новым главным тренером, хотя к исполнению своих обязанностей Маурисио приступит только летом.



Почеттино находится без работы с прошлого лета, когда от его услуг отказался ПСЖ. Маурисио так долго отдыхал вовсе не из-за недостатка предложений.



Как сообщает BBC, за последний год предложений у Почеттино было в избытке. К Маурисио обращались "Астон Вилла", "Ноттингем Форест", "Лидс", "Атлетик", "Вильярреал", "Севилья", "Бенфика" и "Ницца".



Однако только "Челси" смог найти подход к 51-летнему аргентинцу, который ранее тренировал в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".