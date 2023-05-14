Гюндоган обеспечил "Сити" крупную победу над "Эвертоном"

Илкай Гюндоган Дубль и результативная передача Илкай Гюндогана обеспечили "Манчестер Сити" сверхуверенную победу в гостях у "Эвертона" — 0:3.

Относительно победы 1:5 над "Брайтоном" в стартовый состав "ирисок" вернулся Мейсон Холгейт, заменив слева в обороне Виталия Миколенко.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в старт Эмерика Лапорта, Фила Фодена, Рияда Махреза и Хулиана Альвареса, которые заменили Джона Стоунса, Кевина Де Брюйне, Джека Грилиша и Бернарду Силву.

В начале матча "Сити" имел подавляющее преимущество по владению мячом, но игра шла совершенно без моментов и почти без ударов.

"Эвертон" неплохо выдерживал давление соперника, хотя тот не лез вон из кожи и явно берег силы на матч против "Реала" в среду.

Однако на 37-й минуте счет был открыт. Рияд Махрез навесил на Илкая Гюндогана, который принял мяч бедром и, не опуская его на газон, нанес удар, стоя спиной к воротам — 0:1.

Практически сразу гости удвоили счет. Гюндоган навесил с левого края штрафной во вратарскую, где Эрлинг Холанд легко выиграл второй этаж и пробил головой в противоход Джордану Пикфорду — 0:2.

В начале второго тайма Джеймс Гарнер сфолил возле своей штрафной на Фодене, а Гюндоган показал свое мастерство исполнения стандартов, закрутив мяч в верхний угол ворот — 0:3.

Далее "Сити" позволил себе расслабиться — настолько, что у "Эвертона" появились атаки, а на 66-й минуте Джеймс Тарковски даже пробил головой в перекладину, но и на один ответный гол "ириски" не наиграли.

Усыпив бдительность "Эвертона", "Сити" наказал соперника в концовке первого тайма. В целом "горожане" одержали комфортную победу, особо не напрягаясь, и сделали еще один шаг к титулу.

"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 14.05.2023 19:27 # bembo
    Пора брайтону уже добивать сещерок, чтобы не мучались.

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  2. alexomck 14.05.2023 19:25 # alexomck
    скоро Де Брейне будет с мячом в руках за бровкой бегать, а судейки вещать, что не увидели нарушения:))

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  3. alexomck 14.05.2023 19:21 # alexomck
    Сити отскакивает с помощью нарисованного гола в Мадриде, на фапле рассуждают возьмет ли Сити требл:))

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  4. mufc1994 14.05.2023 19:20 # mufc1994
    Трусишке либерахе супу опять провели по губам, ведь эрдоган е6ет смачно на выборах

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  5. true-manc 14.05.2023 19:19 # true-manc
    пора прекращать ету гунерастию в АПЛ (с) Пеп в апреле


    человек слова. сказал - сделал. поетому великий

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  6. monsieurgood 14.05.2023 19:18 # monsieurgood
    за какие подвиги держат пенальтиста саку?

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  7. blueisthecolor 14.05.2023 19:16 # blueisthecolor
    Сити возьмет таки дубль в этом сезоне. Интер заберет ЛЧ, почти уверен. Там команда создана, чтобы против Сити играть)

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  8. alexomck 14.05.2023 19:16 # alexomck
    посредственный игрок - посредственный тренер. олицетворением этой аксиомы является Ломбард.

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  9. bembo 14.05.2023 19:16 # bembo
    Бляяя я оруу каждое падение ссаки это фол... Пи3дец... Чела по ветру носит - фол

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  10. monsieurgood 14.05.2023 19:14 # monsieurgood
    посредственный игрок - посредственный тренер. олицетворением этой аксиомы является Лолтета.

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  11. alexomck 14.05.2023 19:13 # alexomck
    Похетино до Челси в 8 клубах послали:))

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  12. alexomck 14.05.2023 19:08 # alexomck
    Шпорам надо Митому на смену Сону подбирать, как минимум ныряет он не хуже уже

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  13. bembo 14.05.2023 19:05 # bembo
    Пусички при любом контакте валяюццца

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  14. alexomck 14.05.2023 19:01 # alexomck
    как же матрасы тащат Сити, мало что шахтеры тратят больше всех в ЭйПиЭл

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  15. alexomck 14.05.2023 18:59 # alexomck
    митома симулировали и тупой ниггер за него вписался.
    азиаты и негры, аки колбасники и пенсы - диагноз

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  16. true-manc 14.05.2023 18:54 # true-manc
    мартинулли уже умер, тупица ротета загонял своих бегунков

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  17. narcot 14.05.2023 18:53 # narcot
    Арсосал - это Пежо, сосущий мерсу


    14.05.2023 18:30 #
    takernotagiver

    Пежо обгонит мерседес, если ему заменить лишь часть деталей на детали от мерса?)

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    Источник: http://fapl.ru/posts/100372/?c=1#c7779106

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  18. alexomck 14.05.2023 18:53 # alexomck
    Кайседо гнидой оказался

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  19. monsieurgood 14.05.2023 18:52 # monsieurgood
    мудрик>троссард

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  20. bembo 14.05.2023 18:48 # bembo
    Арсенал утратил веру. По игре видно, не надрывает очко свое, как обычно

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