Гюндоган обеспечил "Сити" крупную победу над "Эвертоном"

Дубль и результативная передача Илкай Гюндогана обеспечили "Манчестер Сити" сверхуверенную победу в гостях у "Эвертона" — 0:3.

Относительно победы 1:5 над "Брайтоном" в стартовый состав "ирисок" вернулся Мейсон Холгейт, заменив слева в обороне Виталия Миколенко.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в старт Эмерика Лапорта, Фила Фодена, Рияда Махреза и Хулиана Альвареса, которые заменили Джона Стоунса, Кевина Де Брюйне, Джека Грилиша и Бернарду Силву.



В начале матча "Сити" имел подавляющее преимущество по владению мячом, но игра шла совершенно без моментов и почти без ударов.



"Эвертон" неплохо выдерживал давление соперника, хотя тот не лез вон из кожи и явно берег силы на матч против "Реала" в среду.



Однако на 37-й минуте счет был открыт. Рияд Махрез навесил на Илкая Гюндогана, который принял мяч бедром и, не опуская его на газон, нанес удар, стоя спиной к воротам — 0:1.



Практически сразу гости удвоили счет. Гюндоган навесил с левого края штрафной во вратарскую, где Эрлинг Холанд легко выиграл второй этаж и пробил головой в противоход Джордану Пикфорду — 0:2.



В начале второго тайма Джеймс Гарнер сфолил возле своей штрафной на Фодене, а Гюндоган показал свое мастерство исполнения стандартов, закрутив мяч в верхний угол ворот — 0:3.



Далее "Сити" позволил себе расслабиться — настолько, что у "Эвертона" появились атаки, а на 66-й минуте Джеймс Тарковски даже пробил головой в перекладину, но и на один ответный гол "ириски" не наиграли.



Усыпив бдительность "Эвертона", "Сити" наказал соперника в концовке первого тайма. В целом "горожане" одержали комфортную победу, особо не напрягаясь, и сделали еще один шаг к титулу.



"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче