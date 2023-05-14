Гюндоган обеспечил "Сити" крупную победу над "Эвертоном"
Дубль и результативная передача Илкай Гюндогана обеспечили "Манчестер Сити" сверхуверенную победу в гостях у "Эвертона" — 0:3.
Относительно победы 1:5 над "Брайтоном" в стартовый состав "ирисок" вернулся Мейсон Холгейт, заменив слева в обороне Виталия Миколенко.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ввел в старт Эмерика Лапорта, Фила Фодена, Рияда Махреза и Хулиана Альвареса, которые заменили Джона Стоунса, Кевина Де Брюйне, Джека Грилиша и Бернарду Силву.
В начале матча "Сити" имел подавляющее преимущество по владению мячом, но игра шла совершенно без моментов и почти без ударов.
"Эвертон" неплохо выдерживал давление соперника, хотя тот не лез вон из кожи и явно берег силы на матч против "Реала" в среду.
Однако на 37-й минуте счет был открыт. Рияд Махрез навесил на Илкая Гюндогана, который принял мяч бедром и, не опуская его на газон, нанес удар, стоя спиной к воротам — 0:1.
Практически сразу гости удвоили счет. Гюндоган навесил с левого края штрафной во вратарскую, где Эрлинг Холанд легко выиграл второй этаж и пробил головой в противоход Джордану Пикфорду — 0:2.
В начале второго тайма Джеймс Гарнер сфолил возле своей штрафной на Фодене, а Гюндоган показал свое мастерство исполнения стандартов, закрутив мяч в верхний угол ворот — 0:3.
Далее "Сити" позволил себе расслабиться — настолько, что у "Эвертона" появились атаки, а на 66-й минуте Джеймс Тарковски даже пробил головой в перекладину, но и на один ответный гол "ириски" не наиграли.
Усыпив бдительность "Эвертона", "Сити" наказал соперника в концовке первого тайма. В целом "горожане" одержали комфортную победу, особо не напрягаясь, и сделали еще один шаг к титулу.
"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
14.05.2023 18:00
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Последние комментарии:
Пора брайтону уже добивать сещерок, чтобы не мучались.
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скоро Де Брейне будет с мячом в руках за бровкой бегать, а судейки вещать, что не увидели нарушения:))
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Сити отскакивает с помощью нарисованного гола в Мадриде, на фапле рассуждают возьмет ли Сити требл:))
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Трусишке либерахе супу опять провели по губам, ведь эрдоган е6ет смачно на выборах
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пора прекращать ету гунерастию в АПЛ (с) Пеп в апреле
человек слова. сказал - сделал. поетому великий
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за какие подвиги держат пенальтиста саку?
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Сити возьмет таки дубль в этом сезоне. Интер заберет ЛЧ, почти уверен. Там команда создана, чтобы против Сити играть)
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посредственный игрок - посредственный тренер. олицетворением этой аксиомы является Ломбард.
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Бляяя я оруу каждое падение ссаки это фол... Пи3дец... Чела по ветру носит - фол
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посредственный игрок - посредственный тренер. олицетворением этой аксиомы является Лолтета.
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Похетино до Челси в 8 клубах послали:))
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Шпорам надо Митому на смену Сону подбирать, как минимум ныряет он не хуже уже
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Пусички при любом контакте валяюццца
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как же матрасы тащат Сити, мало что шахтеры тратят больше всех в ЭйПиЭл
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митома симулировали и тупой ниггер за него вписался.
азиаты и негры, аки колбасники и пенсы - диагноз
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мартинулли уже умер, тупица ротета загонял своих бегунков
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Арсосал - это Пежо, сосущий мерсу
14.05.2023 18:30 #
takernotagiver
Пежо обгонит мерседес, если ему заменить лишь часть деталей на детали от мерса?)
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Источник: http://fapl.ru/posts/100372/?c=1#c7779106
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Кайседо гнидой оказался
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мудрик>троссард
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Арсенал утратил веру. По игре видно, не надрывает очко свое, как обычно
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