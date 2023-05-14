"Тоттенхэм" по-прежнему собирается выкупить Кулусевски

"Тоттенхэм" по-прежнему собирается выкупить вингера Деяна Кулусевски у "Ювентуса".

Кулусевски выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Ювентуса" в январе 2022, когда "шпоры" взяли его в 18-месячную аренду.



Деян великолепно провел вторую половину прошлого сезона, забив пять голов и отдав восемь результативных передач в 18 матчах Премьер-Лиги, но в этой кампании играет неважно, в связи с чем появились сомнения насчет постоянного трансфера.



"Тоттенхэм" был бы обязан выкупить Кулусевски за 30 миллионов фунтов, если бы попал в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. И хотя этого не произойдет, "шпоры" все равно хотят сохранить 23-летнего игрока сборной Швеции.



Таким образом, Sky Sports ожидает, что грядущим летом Кулусевски заключит долгосрочный контракт с "Тоттенхэмом", кто бы ни стал новым главным тренером "шпор".