"Тоттенхэм" по-прежнему собирается выкупить Кулусевски
"Тоттенхэм" по-прежнему собирается выкупить вингера Деяна Кулусевски у "Ювентуса".
Кулусевски выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Ювентуса" в январе 2022, когда "шпоры" взяли его в 18-месячную аренду.
Деян великолепно провел вторую половину прошлого сезона, забив пять голов и отдав восемь результативных передач в 18 матчах Премьер-Лиги, но в этой кампании играет неважно, в связи с чем появились сомнения насчет постоянного трансфера.
"Тоттенхэм" был бы обязан выкупить Кулусевски за 30 миллионов фунтов, если бы попал в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона. И хотя этого не произойдет, "шпоры" все равно хотят сохранить 23-летнего игрока сборной Швеции.
Таким образом, Sky Sports ожидает, что грядущим летом Кулусевски заключит долгосрочный контракт с "Тоттенхэмом", кто бы ни стал новым главным тренером "шпор".
14.05.2023 17:00
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