Клопп уверен, что "Ливерпуль" снова будет соперничать с "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда снова сможет стать конкурентом "Манчестер Сити" в следующем сезоне.

В предыдущие сезоны соперничество "Ливерпуля" и "Сити" украшало Премьер-Лигу, однако в этой кампании "красные" выступают значительно хуже, и сейчас попадание в топ-4 является пределом их мечтаний.



В преддверии этого уикенда "Ливерпуль" на 20 очков отставал от "Сити", однако Клопп ожидает, что в следующем сезоне его команда вернется в норму и будет гораздо ближе к вершине Премьер-Лиги.



"Против "Сити", "Арсенала" и им подобным ты играешь два раза за сезон — может быть, три, четыре или пять, если учитывать кубки".



"Есть пять миллионов способов выиграть футбольный матч, и тебе нужно найти только один. Успешный сезон — это значит, что ты готов ко всем матчам и можешь выиграть 25 с лишним матчей".



"Если "Сити", "Арсенал", "Челси", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" все входят в число этих 25, то так даже лучше".



"Вопрос в том, можем ли мы создать команду, которая способна выиграть большинство матчей? Да, мы способны. Это никогда не зависело от того, что делают другие команды".



"Нам дважды не хватило очка для чемпионства, и найдутся люди, которые скажут, что мы не сделали этого, потому что у нас не было какого-то игрока в тот момент".



"Набрать 90 с лишним очков — это абсолютное безумие. Это нечто особенное, и никто не должен воспринимать это как само собой разумеющееся".



"Конкуренция в топ-7 становится все жестче, и в будущем будет еще сложнее".



"Проще не станет, но каждый с хорошими идеями будет иметь хорошие шансы стать частью этого. А когда ты участвуешь в этой борьбы, ты можешь выйти из нее победителем", — цитирует Клоппа The Independent.