Тен Хаг: "Нам было жизненно важно реабилитироваться"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг остался доволен тем, как его команда отреагировала на два поражения подряд в Премьер-Лиге.

Проиграв "Вест Хэму" и "Брайтону" с одинаковым счетом 1:0, в субботу "Юнайтед" смог исправиться в глазах своих болельщиков. Подопечные Тен Хага одержали победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и укрепились в топ-4.



Тен Хаг признает, что в двух предыдущих матчах "красные дьяволы" сыграли ниже своего уровня. Эрик требует, чтобы его команды всегда "соответствовала высочайшему стандарту".



"Нам было жизненно важно реабилитироваться после индивидуальных ошибок и двух поражений, когда у нас не было энергии и когда мы играли медленно. Мы были обязаны победить сегодня, и мы сделали это".



"Мы очень хороши в том, чтобы делать голкипера соперника Игроком Матча! Нам нужно быть убийственнее у чужих ворот".



"На прошлой неделе мы получили неприятный опыт. Мы не были сосредоточены, у нас не было энергии, мы совершали ошибки и проигрывали матчи. То был не "Юнайтед".



"Мы должны соответствовать высочайшему стандарту. Мы должны побеждать вопреки всему".



"Но я знаю, что "Юнайтед" никогда не ищет легких путей. Таков наш ДНК, и мы будем следовать этой линии — но мы должны преодолевать эту линию", — цитирует Тен Хага Sky Sports.