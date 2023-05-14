Тен Хаг: "Нам было жизненно важно реабилитироваться"

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг остался доволен тем, как его команда отреагировала на два поражения подряд в Премьер-Лиге.

Проиграв "Вест Хэму" и "Брайтону" с одинаковым счетом 1:0, в субботу "Юнайтед" смог исправиться в глазах своих болельщиков. Подопечные Тен Хага одержали победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и укрепились в топ-4.

Тен Хаг признает, что в двух предыдущих матчах "красные дьяволы" сыграли ниже своего уровня. Эрик требует, чтобы его команды всегда "соответствовала высочайшему стандарту".

"Нам было жизненно важно реабилитироваться после индивидуальных ошибок и двух поражений, когда у нас не было энергии и когда мы играли медленно. Мы были обязаны победить сегодня, и мы сделали это".

"Мы очень хороши в том, чтобы делать голкипера соперника Игроком Матча! Нам нужно быть убийственнее у чужих ворот".

"На прошлой неделе мы получили неприятный опыт. Мы не были сосредоточены, у нас не было энергии, мы совершали ошибки и проигрывали матчи. То был не "Юнайтед".

"Мы должны соответствовать высочайшему стандарту. Мы должны побеждать вопреки всему".

"Но я знаю, что "Юнайтед" никогда не ищет легких путей. Таков наш ДНК, и мы будем следовать этой линии — но мы должны преодолевать эту линию", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 14.05.2023 15:23 # mancunia-planet
    На тоненького, ничейка могла бы случиться легко

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  2. quavo 14.05.2023 15:09 # quavo
    Молодцы , в 4 будут, а в след сезоне уже можно и рвать.

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