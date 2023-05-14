"Челси" хочет купить Лаутаро Мартинеса, Деклана Райса и Эмилиано Мартинеса

"Челси" определился с приоритетными трансферными целями на грядущее лето.

Накануне стало известно, что "Челси" согласовал назначение Маурисио Почеттино своим новым главным тренером, о чем может быть объявлено со дня на день.



В процессе своих переговоров "Челси" и Почеттино согласовали шорт-лист потенциальных новичков, над которыми теперь начинается работа.



По информации Daily Mail, "Челси" заинтересован в нападающем "Наполи" Викторе Осимхене, однако этот трансфер выглядит проблематичным. Более вероятной целью Почеттино для наконечника атак является его соотечественник Лаутаро Мартинес из "Интера".



Также Почеттино хочет укрепить центр поля, однако Алексис Макаллистер из "Брайтона", другой соотечественник Маурисио, уже находится одной ногой в "Ливерпуле", поэтому "синие" готовы сосредоточиться на Деклане Райсе из "Вест Хэма".



Наконец, пригласить на последний рубеж Почеттино собирается Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", также аргентинца.