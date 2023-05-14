"Челси" хочет купить Лаутаро Мартинеса, Деклана Райса и Эмилиано Мартинеса
"Челси" определился с приоритетными трансферными целями на грядущее лето.
Накануне стало известно, что "Челси" согласовал назначение Маурисио Почеттино своим новым главным тренером, о чем может быть объявлено со дня на день.
В процессе своих переговоров "Челси" и Почеттино согласовали шорт-лист потенциальных новичков, над которыми теперь начинается работа.
По информации Daily Mail, "Челси" заинтересован в нападающем "Наполи" Викторе Осимхене, однако этот трансфер выглядит проблематичным. Более вероятной целью Почеттино для наконечника атак является его соотечественник Лаутаро Мартинес из "Интера".
Также Почеттино хочет укрепить центр поля, однако Алексис Макаллистер из "Брайтона", другой соотечественник Маурисио, уже находится одной ногой в "Ливерпуле", поэтому "синие" готовы сосредоточиться на Деклане Райсе из "Вест Хэма".
Наконец, пригласить на последний рубеж Почеттино собирается Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", также аргентинца.
14.05.2023 14:00
Просмотров: 631
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ещё 600 млн на трансферы надо
(ответить)
Блеать возьмите уже Тоуни - чел зарекомендовал себя в АПЛке, молодой, англичанин, умеет как забивать так и раздавать. Стоить будет так же, как Мартинес, если не дешевле. Эми Мартинес средний вратарь по всем метрикам, кроме вытаскивания пенок и щитхаузери. Вообще не втыкаю чем он лучше того же Кепы в целом. Макаллистер уже одной ногой в пуле, а если и нет, то у него явно будут предложения из клубов с ЛЧ. Боулинг посмотрел ЧМ, и подумал собрать у себя сборную Аргентины, которая на гении Месси, превозмогании и пенках забрали кубок.
(ответить)
Кипер за 35, Райс за 60 и Лаутаро за 80. Продать весь сброд и почти не остаться в минусе.
(ответить)
football manager посоны?
(ответить)
Ну все,теперь ебанашка боули точно даст 150-200 за Райса.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий