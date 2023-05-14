"Челси" хочет купить Лаутаро Мартинеса, Деклана Райса и Эмилиано Мартинеса

Маурисио Почеттино "Челси" определился с приоритетными трансферными целями на грядущее лето.

Накануне стало известно, что "Челси" согласовал назначение Маурисио Почеттино своим новым главным тренером, о чем может быть объявлено со дня на день.

В процессе своих переговоров "Челси" и Почеттино согласовали шорт-лист потенциальных новичков, над которыми теперь начинается работа.

По информации Daily Mail, "Челси" заинтересован в нападающем "Наполи" Викторе Осимхене, однако этот трансфер выглядит проблематичным. Более вероятной целью Почеттино для наконечника атак является его соотечественник Лаутаро Мартинес из "Интера".

Также Почеттино хочет укрепить центр поля, однако Алексис Макаллистер из "Брайтона", другой соотечественник Маурисио, уже находится одной ногой в "Ливерпуле", поэтому "синие" готовы сосредоточиться на Деклане Райсе из "Вест Хэма".

Наконец, пригласить на последний рубеж Почеттино собирается Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы", также аргентинца.


Метки Почеттино, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 631

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Последние комментарии:




  1. suddenly 14.05.2023 14:50 # suddenly
    Ещё 600 млн на трансферы надо

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  2. blueisthecolor 14.05.2023 14:11 # blueisthecolor
    Блеать возьмите уже Тоуни - чел зарекомендовал себя в АПЛке, молодой, англичанин, умеет как забивать так и раздавать. Стоить будет так же, как Мартинес, если не дешевле. Эми Мартинес средний вратарь по всем метрикам, кроме вытаскивания пенок и щитхаузери. Вообще не втыкаю чем он лучше того же Кепы в целом. Макаллистер уже одной ногой в пуле, а если и нет, то у него явно будут предложения из клубов с ЛЧ. Боулинг посмотрел ЧМ, и подумал собрать у себя сборную Аргентины, которая на гении Месси, превозмогании и пенках забрали кубок.

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  3. ganinilyha 14.05.2023 14:09 # ganinilyha
    Кипер за 35, Райс за 60 и Лаутаро за 80. Продать весь сброд и почти не остаться в минусе.

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  4. closer 14.05.2023 14:09 # closer
    football manager посоны?

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  5. vanich 14.05.2023 14:07 # vanich
    Ну все,теперь ебанашка боули точно даст 150-200 за Райса.

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