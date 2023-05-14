Владельцы "Челси" признают, что увольнение Тухеля было ошибкой

Владельцы "Челси" осознали, что совершили ошибку, уволив Томаса Тухеля с поста главного тренера в сентябре.

49-летний Тухель был чрезвычайно популярной фигурой среди игроков и болельщиков "Челси", однако спустя считанные дни после закрытия летнего трансферного окна клуб указал Томасу на дверь.



На место Тухеля "Челси" пригласил из "Брайтона" Грэма Поттера, который сразу получил пятилетний контракт, но не отработал по нему и семи месяцев до своего увольнения в начале апреля.



И хотя отношения американских владельцев "Челси" с Тухелем не выглядели подходящими для долгосрочной работы, сейчас Тодд Бели и партнеры признают, что было бы лучше оставить Томаса на этот сезон и смягчить переходный период, сообщает Daily Mail.



Вместо этого "Челси" изрядно потратился на Поттера, полностью провалил сезон, остался без еврокубков и сейчас находится на пороге новой перестройки.



Владельцы "Челси" также чувствуют, что фигура Поттера, который никогда не возражал руководству и работал с тем, что ему дают, была слишком покладистой относительно своенравного Тухеля.