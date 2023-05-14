Угарте не является целью для "Ливерпуля"
Полузащитник "Спортинга" Мануэль Угарте не является трансферной целью для "Ливерпуля" на грядущее лето.
В последние дни ходят упорные слухи о том, что "Ливерпуль" готовится выплатить отступные в 60 миллионов евро (52.7 млн. фунтов) по контракту Угарте со "Спортингом".
Однако Goal, ссылаясь на свои источники в клубе с "Энфилда", утверждает, что у "красных" нет таких намерений в отношении 22-летнего игрока сборной Уругвая.
На радаре у "Ливерпуля" находятся другие полузащитники, включая Алексиса Макаллистера из "Брайтона", Мейсона Маунта из "Челси" и Райана Гравенберха из "Баварии".
Тем не менее, Угарте сватают и в другие клубы, включая "Челси", поэтому главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим признает, что Мануэль может быть продан.
"Он очень важный игрок, но он может уйти", — сообщил Аморим.
14.05.2023 12:00
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