Угарте не является целью для "Ливерпуля"

Полузащитник "Спортинга" Мануэль Угарте не является трансферной целью для "Ливерпуля" на грядущее лето.



В последние дни ходят упорные слухи о том, что "Ливерпуль" готовится выплатить отступные в 60 миллионов евро (52.7 млн. фунтов) по контракту Угарте со "Спортингом".



Однако Goal, ссылаясь на свои источники в клубе с "Энфилда", утверждает, что у "красных" нет таких намерений в отношении 22-летнего игрока сборной Уругвая.



На радаре у "Ливерпуля" находятся другие полузащитники, включая Алексиса Макаллистера из "Брайтона", Мейсона Маунта из "Челси" и Райана Гравенберха из "Баварии".



Тем не менее, Угарте сватают и в другие клубы, включая "Челси", поэтому главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим признает, что Мануэль может быть продан.



"Он очень важный игрок, но он может уйти", — сообщил Аморим.