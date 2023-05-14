Артета считает, что "Арсенал" далек от своего пика
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда еще не достигла своего пика.
Большую часть этого сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиге, и некоторым кажется, что "канониры" прыгнули выше своей головы.
Артета так совершенно не считает, чувствуя, что "Арсенал" еще не реализовал весь свой потенциал.
"Мы по-прежнему очень, очень далеки (от своего пика). Мы все еще можем быть гораздо, гораздо, гораздо лучше во многих вещах. У нас огромное пространство, чтобы прибавить. Мы можем гораздо лучше разыгрывать мяч, атаковать один на один, врываться в свободные зоны, обороняться глубоко, исполнять стандарты, контролировать игру. Есть так много вещей, которые мы все еще можем делать лучше".
"Мы должны стремиться улучшить многие вещи, потому что у нас нет ни единого игрока, который бы достиг своего пика. Ни единого. А когда это произойдет мы, тренеры, должны будем подумать, как сделать их еще лучше", — цитирует Артету The Guardian.
14.05.2023 11:00
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По стопам венгре пошёл, тот тоже любил ссать в уши гейгуннерастам.
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