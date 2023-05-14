Артета считает, что "Арсенал" далек от своего пика

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда еще не достигла своего пика.

Большую часть этого сезона "Арсенал" провел на вершине Премьер-Лиге, и некоторым кажется, что "канониры" прыгнули выше своей головы.

Артета так совершенно не считает, чувствуя, что "Арсенал" еще не реализовал весь свой потенциал.

"Мы по-прежнему очень, очень далеки (от своего пика). Мы все еще можем быть гораздо, гораздо, гораздо лучше во многих вещах. У нас огромное пространство, чтобы прибавить. Мы можем гораздо лучше разыгрывать мяч, атаковать один на один, врываться в свободные зоны, обороняться глубоко, исполнять стандарты, контролировать игру. Есть так много вещей, которые мы все еще можем делать лучше".

"Мы должны стремиться улучшить многие вещи, потому что у нас нет ни единого игрока, который бы достиг своего пика. Ни единого. А когда это произойдет мы, тренеры, должны будем подумать, как сделать их еще лучше", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2023 11:00

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  1. chelsea88 14.05.2023 11:32 # chelsea88
    По стопам венгре пошёл, тот тоже любил ссать в уши гейгуннерастам.

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  2. tot35 14.05.2023 11:25 # tot35
    До конца...

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