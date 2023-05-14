МЮ увеличит зарплату Мартинеса на 40 процентов

"Манчестер Юнайтед" готов предложить своему защитнику Лисандро Мартинесу новый контракт со значительным повышением зарплаты.

Прошлым летом "Юнайтед" заплатил почти 60 миллионов фунтов "Аяксу" за Мартинеса, два первых матча которого за новый клуб породили дебаты о том, сможет ли Лисандро быть успешным в Премьер-Лиге со своим ростом.



В дальнейшем 25-летний аргентинец доказал, что размер — это не главное, утвердившись ключевым игроком команды Эрика Тен Хага.



И хотя Мартинес пропускает концовку сезона, до своего перелома стопы против "Реел Бетис" в прошлом месяце Лисандро сделал достаточно, чтобы заслужить новую сделку на улучшенных условиях.



Как сообщает Daily Mirror, новый контракт увеличит зарплату Мартинеса с нынешних 120,000 до 170,000 фунтов в неделю. Тен Хаг уже одобрил соответствующую инициативу своего клуба.