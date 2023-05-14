"Вест Хэм" хочет сохранить Мойеса

"Вест Хэм" хочет сохранить Дэвида Мойеса в качестве своего главного тренера на следующий сезон.

Ранее в этом сезоне ходили слухи, что Мойес может быть уволен — если не по ходу кампании, то по ее окончании.



Однако в концовке сезона Дэвид подтвердил свое мастерство, практически обезопасив "Вест Хэм" от вылета из Премьер-Лиги и достигнув 1/2 финала Лиги Конференций, где "молотобойцы" выиграли первый матч против АЗ со счетом 1:0.



Сейчас у Мойеса остается еще один год по контракту, и в конце сезона боссы "Вест Хэма" планируют провести переговоры с шотландским специалистом, сообщает Sky Sports.



"Вест Хэм" предпочитает, чтобы Мойес остался, но если Дэвид решит уйти, то клуб не будет стоять у него на пути.



Издание добавляет, что в этом сезоне "Вест Хэм" всегда сохранял веру в Мойеса и никогда не разговаривал с другими тренерами на замену Дэвиду.