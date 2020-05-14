Тен Хаг призвал Гарначо закрепиться в стартовом составе МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поставил перед своим вингером Алехандро Гарначо цель застолбить за собой место в стартовом составе.

Недавно заключив новый контракт с "Юнайтед", в субботу Гарначо вышел на футбольное поле впервые после полученной против "Саутгемптона" 12 марта травмы лодыжки.



Именно Алехандро забил второй гол, который позволил "Юнайтед" победить "Вулверхэмптон" со счетом 2:0 и закрепиться в топ-4 Премьер-Лиги. После матча Тен Хаг поделился своими мыслями насчет 18-летнего аргентинца.



"Гарна, конечно, забил замечательный гол. Он вышел на замену и почти все сделал идеально, вдобавок забив гол".



"Это укрепит его веру, и для нас хорошо, что он вернулся на концовку сезона. Он может быть полезен нам, а гол придаст ему уверенности".



"Он приносит пользу — с помощью победных голов, как с "Фулхэмом", или результативных передач, как с "Сити". На сей раз он принес пользу, забив наш второй гол".



"Порой у него возникают проблемы при переходе в оборону, при прессинге, и он должен улучшить такие вещи. А также вещи, когда ты совершаешь какое-либо действие или удерживаешь мяч. Он должен улучшить принятие решений".



"Но я думаю, в целом вы видите, что он огромный талант, и он смел".



"Один из главных аспектов крупнейших талантов в том, что у них есть зрелость. Во-первых, они берут ответственность на себя, а во-вторых, они зрелы".



"Чтобы проявлять свои навыки, они должны обладать верой в то, что смогут доминировать над соперниками, и я думаю, у него есть это".



"Он уже проявил себя во многих матчах, выходя в старте или на замену. Он готов. Он сразу вошел в игру, и для команды важно обладать такими игроками".



"Я рад, что могу выпускать молодых игроков. Надеюсь, он быстро прибавит и сможет претендовать на место в стартовом составе, потому что в этом его следующий вызов", — цитирует Тен Хага The Independent.