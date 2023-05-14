"Ливерпуль" готов оформить переход Макаллистера
"Ливерпуль" готов оформить приобретение полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера за 70 миллионов фунтов.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, интерес к Макаллистеру также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако судьба 24-летнего игрока сборной Аргентины практически решена.
"Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах о покупке Макаллистера и сейчас находится на пороге заключения сделки. Сам Алексис готов связать свое будущее с мерсисайдским клубом.
Отметим, что в противоположном направлении — из "Ливерпуля" в "Брайтон" — направляется Джеймс Милнер. 37-летний полузащитник достанется "чайкам" бесплатно.
Помимо Милнера, "Ливерпуль" планирует попрощается с Наби Кейта и Алексом Окслейд-Чемберленом, а также истечет аренда Артура Мело, поэтому "красные" не собирается ограничиваться одним Макаллистером, укрепляя свой центр поля.
14.05.2023 07:00
Просмотров: 119
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: