"Ливерпуль" готов оформить переход Макаллистера

"Ливерпуль" готов оформить приобретение полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера за 70 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, интерес к Макаллистеру также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако судьба 24-летнего игрока сборной Аргентины практически решена.



"Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах о покупке Макаллистера и сейчас находится на пороге заключения сделки. Сам Алексис готов связать свое будущее с мерсисайдским клубом.



Отметим, что в противоположном направлении — из "Ливерпуля" в "Брайтон" — направляется Джеймс Милнер. 37-летний полузащитник достанется "чайкам" бесплатно.



Помимо Милнера, "Ливерпуль" планирует попрощается с Наби Кейта и Алексом Окслейд-Чемберленом, а также истечет аренда Артура Мело, поэтому "красные" не собирается ограничиваться одним Макаллистером, укрепляя свой центр поля.