36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Каору Митома и Букайо Сака В воскресенье, 14 мая, тремя поединками продолжится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ВЕСТ ХЭМ 16:00

Сыграв с "Челси" вничью 0:0 19 октября, с тех пор "Брентфорд" забивает на протяжении 11 домашних матчей в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" находится в одном выездном поражении от клубного антирекорда за сезон Премьер-Лиги (сейчас — 11). "Пчелы" выиграли все три встречи с "молотобойцами" в Премьер-Лиге, включая 0:2 на Лондонском стадионе ранее в этом сезоне.

"Брентфорд" по-прежнему вынужден обходиться без Кристиана Нергора, Кина Льюис-Поттера, Понтуса Янссона и Томаса Стракоши.

"Вест Хэм" устроит фитнес-тест для защитника Анджело Огбонны. Владимир Цоуфал и Джанлука Скамакка травмированы.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Доминик Калверт-Левин и Эрлинг Холанд Никто из команд Премьер-Лиги не забил голов дома в этом сезоне меньше, чем "Эвертон" (15). "Манчестер Сити" выиграл все 10 последних матчей в чемпионате — с ничьей 1:1 против "Ноттингем Форест" 18 февраля. "Ириски" одержали лишь одну победу в 19 последних встречах с "горожанами" в Премьер-Лиге — 4:0 на "Гудисон Парк" в январе 2017.

Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен перенес операцию на колене и вернется только в старту нового сезона.

Защитник "Сити" Натан Аке находится под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра.

АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Арсеналу" нужно выиграть еще раз, чтобы повторить клубный рекорд по количеству побед за сезон Премьер-Лиги (26 — в 2001/02 и 2003/04). В этой кампании "Брайтон" уже обновил клубные рекорды по количеству очков (55), одержанных побед (16) и забитых голов (63). "Чайки" трижды выиграли в четырех последних выездах к "канонирам" во всех турнирах.

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко рискует пропустить остаток сезона с травмой икроножной мышцы. Также вне игры Вильям Салиба и Мохамед Эльнени.

"Брайтон" не может рассчитывать на Адама Уэбстера и Солли Марча, которые получили травмы против "Эвертона".


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2023 06:00

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  1. deman82 14.05.2023 06:57 # deman82
    Ебаааш укрууу спасай мир.

    Эстонский пенсионер опрокинул с лестницы провокатора с желто-голубым флагом, мешавшего смотреть концерт в честь Дня Победы.

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  2. bmw-e34 14.05.2023 06:49 # bmw-e34
    Двухсотым бойцам великой Российской Армии героически погибшим при защите Отечества от нацистов и бандеровцов, посвящается:

    - Пацаны, не переживайте, главное не победа, а участие!

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