36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 14 мая, тремя поединками продолжится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ВЕСТ ХЭМ 16:00



Сыграв с "Челси" вничью 0:0 19 октября, с тех пор "Брентфорд" забивает на протяжении 11 домашних матчей в Премьер-Лиге. "Вест Хэм" находится в одном выездном поражении от клубного антирекорда за сезон Премьер-Лиги (сейчас — 11). "Пчелы" выиграли все три встречи с "молотобойцами" в Премьер-Лиге, включая 0:2 на Лондонском стадионе ранее в этом сезоне.



"Брентфорд" по-прежнему вынужден обходиться без Кристиана Нергора, Кина Льюис-Поттера, Понтуса Янссона и Томаса Стракоши.



"Вест Хэм" устроит фитнес-тест для защитника Анджело Огбонны. Владимир Цоуфал и Джанлука Скамакка травмированы.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Никто из команд Премьер-Лиги не забил голов дома в этом сезоне меньше, чем "Эвертон" (15). "Манчестер Сити" выиграл все 10 последних матчей в чемпионате — с ничьей 1:1 против "Ноттингем Форест" 18 февраля. "Ириски" одержали лишь одну победу в 19 последних встречах с "горожанами" в Премьер-Лиге — 4:0 на "Гудисон Парк" в январе 2017.



Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен перенес операцию на колене и вернется только в старту нового сезона.



Защитник "Сити" Натан Аке находится под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра.



АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсеналу" нужно выиграть еще раз, чтобы повторить клубный рекорд по количеству побед за сезон Премьер-Лиги (26 — в 2001/02 и 2003/04). В этой кампании "Брайтон" уже обновил клубные рекорды по количеству очков (55), одержанных побед (16) и забитых голов (63). "Чайки" трижды выиграли в четырех последних выездах к "канонирам" во всех турнирах.



Защитник "Арсенала" Александр Зинченко рискует пропустить остаток сезона с травмой икроножной мышцы. Также вне игры Вильям Салиба и Мохамед Эльнени.



"Брайтон" не может рассчитывать на Адама Уэбстера и Солли Марча, которые получили травмы против "Эвертона".