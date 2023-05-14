Супруга Тиаго Силвы опровергла слухи об уходе из "Челси"

Супруга Тиаго Силвы опровергла слухи о том, что бразильский защитник собирается покинуть "Челси" грядущим летом.

На текущей неделе появилась информация, что Силва помышляет о возвращении в свой бывший клуб "Флуминенсе" и что "Челси" не будет стоять на пути у ветерана.



Однако в реальности Тиаго и его семья никуда уезжать не собираются. 38-летний защитник планирует отработать оставшийся год по своему контракту с лондонским клубом.



"Мы, моя семья, мой муж, мои дети и я очень, очень счастливы в Лондоне и "Челси".



"Моя семья и я — "синие", мы — "Челси", и мы останемся здесь. Вперед "синие"! — заявила Белль Силва в своем инстаграме.