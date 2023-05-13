"Челси" согласовал назначение Почеттино
"Челси" согласовал назначение Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.
Как сообщают The Athletic и The Telegraph, Почеттино подпишет контракт с "Челси" в ближайшие дни, а официальное подтверждение может поступить в начале следующей недели.
И хотя формально Почеттино приступит к работе только летом, ожидается, что в остатке сезона Маурисио будет взаимодействовать с временным тренером Фрэнком Лэмпардом и спортивными директорами Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом.
Ассистировать Почеттино в "Челси" будут его верные помощники Хесус Перес, Мигель Дагостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино, сын Маурисио.
Когда "Челси" завершит процесс назначения Почеттино, то сосредоточится на перестройке команды под видение экс-наставника ПСЖ и "Тоттенхэма".
13.05.2023 23:00
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