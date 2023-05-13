"Челси" согласовал назначение Почеттино

"Челси" согласовал назначение Маурисио Почеттино своим новым главным тренером.

Как сообщают The Athletic и The Telegraph, Почеттино подпишет контракт с "Челси" в ближайшие дни, а официальное подтверждение может поступить в начале следующей недели.



И хотя формально Почеттино приступит к работе только летом, ожидается, что в остатке сезона Маурисио будет взаимодействовать с временным тренером Фрэнком Лэмпардом и спортивными директорами Полом Уинстенли и Лоуренсом Стюартом.



Ассистировать Почеттино в "Челси" будут его верные помощники Хесус Перес, Мигель Дагостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино, сын Маурисио.



Когда "Челси" завершит процесс назначения Почеттино, то сосредоточится на перестройке команды под видение экс-наставника ПСЖ и "Тоттенхэма".