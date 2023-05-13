Де Хеа завоевал "Золотую перчатку"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа досрочно оформил "Золотую перчатку" в сезоне Премьер-Лиги 2021/22.

В субботу Де Хеа поспособствовал победе "Юнайтед" над "Вулверхэмптоном" со счетом 2:0, в 16-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги сохранив свои ворота на замке.



Таким образом, Аарон Рамсдейл из "Арсенала", Ник Поуп из "Ньюкасла" и Алиссон из "Ливерпуля" (по 13) лишь могут сравняться с 32-летним испанцем по количеству "клин-шитов", если не пропустят в трех оставшихся матчах.



Стоит отметить, что игра Де Хеа в этом сезоне время от времени навлекает критику. Только в прошлый уикенд Давид совершил результативную ошибку и обрек "Юнайтед" на поражение от "Вест Хэма" (1:0).



Добавим, это уже вторая "Золотая перчатка" в коллекции Де Хеа, который также признавался лучшим голкипером в сезоне Премьер-Лиги 2017/18, когда "Юнайтед" занял второе место.