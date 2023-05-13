"Интер" не собирается продавать Онана в "Челси"

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что его клуб не собирается продавать голкипера Андре Онана в "Челси".

Ожидается, что "Челси" обзаведется новым первым номером к следующему сезону, и одним из фаворитов на эту роль считался 27-летний Онана.



И хотя со стороны "Челси" существует рычаг давления на "Интер" в виде нападающего Ромелу Лукаку, который сейчас выступает за итальянский клуб на правах аренды и хочет остаться на "Сан-Сиро", "синим" едва ли удастся заполучить Онана.



"Сложно предсказать будущее. Но мы не получали никаких предложений, а сам голкипер хочет остаться здесь. Мы не намерены выставлять его на продажу".



Может ли Онана уйти за 40 миллионов евро? Если честно, я бы это исключил. Мы думаем, он останется. Мы не получали никаких предложений, а Онана счастлив в Милане, он хочет остаться здесь. Мы не планируем продавать его", — цитирует Маротту Gazzetta dello Sport.