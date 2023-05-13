Хау рассказал об инциденте с фанатом

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау назвал "тревожным для футбола" инцидент с появлением болельщика на поле в матче против "Элланд Роуд".

Ранее в субботу "Ньюкасл" сыграл вничью 2:2 с аутсайдером Премьер-Лиги, а в концовке этого матча неизвестный мужчина выбежал на поле, приблизился к Хау и толкнул его в грудь.



Эдди совершенно не ожидал подобного и обеспокоен тем, что его безопасность была поставлена под угрозу.



"Я никогда не сталкивался с подобным. Я смотрел в противоположном направлении, а он подбежал и выкрикнул нечто, что я не буду повторять".



"Все это случилось внезапно, но это последняя вещь, которую ты ожидаешь в такой момент".



"Это очень тревожно для футбола, потому что мы не можем позволять подобное. Безопасность каждого, тренерского штаба, игроков имеет первостепенное значение", — сообщил Хау talkSPORT.



