"Саутгемптон" вылетел из Премьер-Лиги

Джеймс Уорд-Проуз После 11 лет выступлений в Премьер-Лиге "Саутгемптон" оформил понижение в классе.

В преддверии трех заключительных матчей сезона "Саутгемптон" знал, что даже одна осечка лишит клуб шансов на выживание в Премьер-Лиге.

Осечка случилось в первом же из этих трех матчей. Ранее днем "святые" проиграли дома "Фулхэму", пропустив во втором тайме от Карлоса Винисиуса и Александара Митровича — 0:2.

Таким образом, "Саутгемптон" уже не поднимется из зоны вылета и сезон 2023/24 начнет в Чемпионшипе, где последний раз играл еще в 2012 году.


Метки Премьер-Лига, Саутгемптон, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2023 19:20

Количество просмотров Просмотров: 532

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 13.05.2023 19:22 # jirrort
    Жаль, выглядели достойнее ЧЛЕНСИ. Жизнь несправедлива.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: