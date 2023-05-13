"Саутгемптон" вылетел из Премьер-Лиги

После 11 лет выступлений в Премьер-Лиге "Саутгемптон" оформил понижение в классе.

В преддверии трех заключительных матчей сезона "Саутгемптон" знал, что даже одна осечка лишит клуб шансов на выживание в Премьер-Лиге.



Осечка случилось в первом же из этих трех матчей. Ранее днем "святые" проиграли дома "Фулхэму", пропустив во втором тайме от Карлоса Винисиуса и Александара Митровича — 0:2.



Таким образом, "Саутгемптон" уже не поднимется из зоны вылета и сезон 2023/24 начнет в Чемпионшипе, где последний раз играл еще в 2012 году.