"Саутгемптон" вылетел из Премьер-Лиги
После 11 лет выступлений в Премьер-Лиге "Саутгемптон" оформил понижение в классе.
В преддверии трех заключительных матчей сезона "Саутгемптон" знал, что даже одна осечка лишит клуб шансов на выживание в Премьер-Лиге.
Осечка случилось в первом же из этих трех матчей. Ранее днем "святые" проиграли дома "Фулхэму", пропустив во втором тайме от Карлоса Винисиуса и Александара Митровича — 0:2.
Таким образом, "Саутгемптон" уже не поднимется из зоны вылета и сезон 2023/24 начнет в Чемпионшипе, где последний раз играл еще в 2012 году.
13.05.2023 19:20
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Жаль, выглядели достойнее ЧЛЕНСИ. Жизнь несправедлива.
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