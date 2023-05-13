"Тоттенхэм" проиграл "Вилле" и лишился шансов на Лигу Чемпионов

"Тоттенхэм" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Астон Виллы" и лишился даже математических шансов на попадание в Лигу Чемпионов.

В стартовый состав "вилланов" вернулся Леон Бэйли, заменив Бертрана Траоре.



Тренер "шпор" Райан Мейсон доверился тем же 11 игрокам, что и против "Кристал Пэлас" неделю назад.



Хозяевам "Вилла Парк" хватило менее восьми минут, чтобы разорвать чужую оборону. Бэйли выполнил прострел с правого края штрафной на подступы к вратарской, а оттуда Джейкоб Рэмси пробил в касание — 1:0.



Открыв счет, "Вилла" устремилась ко второму голу. "Тоттенхэм" же в первом тайме был совершенно беззуб и даже не нанес ни одного удара, если не считать попадание Сона Хен Мина в штангу, когда уже был зафиксирован офсайд.



Во втором тайме гости прибавили, но хозяева по-прежнему были лучше, следствием чего стал их второй гол на 72-й минуте. Это Дуглас Луис великолепно пробил со штрафного — 2:0.



В концовке матча Харри Кейн с пенальти отыграл один гол, но это уже ничего не изменило — 2:1.



"Вилла" одержала абсолютно заслуженную победу и была значительно лучше своего соперника. "Тоттенхэм" просто доигрывает этот сезон.



"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче