"Тоттенхэм" проиграл "Вилле" и лишился шансов на Лигу Чемпионов

Дуглас Луис "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Астон Виллы" и лишился даже математических шансов на попадание в Лигу Чемпионов.

В стартовый состав "вилланов" вернулся Леон Бэйли, заменив Бертрана Траоре.

Тренер "шпор" Райан Мейсон доверился тем же 11 игрокам, что и против "Кристал Пэлас" неделю назад.

Хозяевам "Вилла Парк" хватило менее восьми минут, чтобы разорвать чужую оборону. Бэйли выполнил прострел с правого края штрафной на подступы к вратарской, а оттуда Джейкоб Рэмси пробил в касание — 1:0.

Открыв счет, "Вилла" устремилась ко второму голу. "Тоттенхэм" же в первом тайме был совершенно беззуб и даже не нанес ни одного удара, если не считать попадание Сона Хен Мина в штангу, когда уже был зафиксирован офсайд.

Во втором тайме гости прибавили, но хозяева по-прежнему были лучше, следствием чего стал их второй гол на 72-й минуте. Это Дуглас Луис великолепно пробил со штрафного — 2:0.

В концовке матча Харри Кейн с пенальти отыграл один гол, но это уже ничего не изменило — 2:1.

"Вилла" одержала абсолютно заслуженную победу и была значительно лучше своего соперника. "Тоттенхэм" просто доигрывает этот сезон.

"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2023 19:10

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Последние комментарии:




  1. vinnipooh 13.05.2023 19:41 # vinnipooh
    два хозяина Челси угробили команду на корню

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  2. vinnipooh 13.05.2023 19:39 # vinnipooh
    я жду когда Поч станет у руля Челси скорей бы уже

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  3. vinnipooh 13.05.2023 19:35 # vinnipooh
    это хорошо что куры не будут игратьв ЛигеЧемпионов и Челси тоже не будут играть в лигечемпинов

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  4. takernotagiver 13.05.2023 19:20 # takernotagiver
    А все потому что в прошлом сезоне куры заняли не свое место. Время расставило все по местам. Арсенал в ЛЧ, куры в ЛЕ как и должно было быть

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  5. vagifspurs 13.05.2023 19:12 # vagifspurs
    Полный пи1здец. Даже не верится, что даже в ЛЧ не попадём… Сезон в мусор, просто никакой.. Кейна нужно отпускать.

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