"Тоттенхэм" проиграл "Вилле" и лишился шансов на Лигу Чемпионов
"Тоттенхэм" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Астон Виллы" и лишился даже математических шансов на попадание в Лигу Чемпионов.
В стартовый состав "вилланов" вернулся Леон Бэйли, заменив Бертрана Траоре.
Тренер "шпор" Райан Мейсон доверился тем же 11 игрокам, что и против "Кристал Пэлас" неделю назад.
Хозяевам "Вилла Парк" хватило менее восьми минут, чтобы разорвать чужую оборону. Бэйли выполнил прострел с правого края штрафной на подступы к вратарской, а оттуда Джейкоб Рэмси пробил в касание — 1:0.
Открыв счет, "Вилла" устремилась ко второму голу. "Тоттенхэм" же в первом тайме был совершенно беззуб и даже не нанес ни одного удара, если не считать попадание Сона Хен Мина в штангу, когда уже был зафиксирован офсайд.
Во втором тайме гости прибавили, но хозяева по-прежнему были лучше, следствием чего стал их второй гол на 72-й минуте. Это Дуглас Луис великолепно пробил со штрафного — 2:0.
В концовке матча Харри Кейн с пенальти отыграл один гол, но это уже ничего не изменило — 2:1.
"Вилла" одержала абсолютно заслуженную победу и была значительно лучше своего соперника. "Тоттенхэм" просто доигрывает этот сезон.
"Астон Вилла" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
13.05.2023 19:10
Просмотров: 509
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
два хозяина Челси угробили команду на корню
(ответить)
я жду когда Поч станет у руля Челси скорей бы уже
(ответить)
это хорошо что куры не будут игратьв ЛигеЧемпионов и Челси тоже не будут играть в лигечемпинов
(ответить)
А все потому что в прошлом сезоне куры заняли не свое место. Время расставило все по местам. Арсенал в ЛЧ, куры в ЛЕ как и должно было быть
(ответить)
Полный пи1здец. Даже не верится, что даже в ЛЧ не попадём… Сезон в мусор, просто никакой.. Кейна нужно отпускать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий