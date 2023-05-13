"Челси" сыграл с "Форест" вничью

Дубля Рахима Стерлинга "Челси" хватило только для ничьей против "Ноттингем Форест" — 2:2.

В стартовый состав "синих" вернулись Матео Ковачич, Рахим Стерлинг и Жоау Фелиш. Также свой шанс получили Эдуар Менди и Льюис Холл.



У "лесников" лишь Джо Уорралл заменил Бреннана Джонсона.



"Челси" безраздельно владел мячом в начале матча, но все это было без ударов, а на 13-й минуте хозяева пропустили. Ренан Лоди навесил к границе вратарской, где Тайво Авоньо в воздухе опередил Менди — 0:1.



Как ни старались "синие", а их атакам отчаянно не хватало остроты и просто ударов — только одно попадание в створ ворот "Форест" за 45 минут.



Тем не менее, в начале второго тайма счет стал равным. Рахим Стерлинг дождался прострела от Трево Чалобы в районе 11-метровой отметки и пробил в касание — 1:1.



"Челси" почувствовал уверенность в себе и уже на 58-й минуте вышел вперед. Стерлинг ворвался в штрафную по левому краю, на ложном замахе усадил защитника на пятую точку и поразил ворота — 2:1.



Впрочем, в обороне хозяева по-прежнему были уязвимы, и это позволило гостям восстановить равновесие на 62-й минуте. Авоньи без помех пробил головой с границы вратарской — 2:2.



"Лесники" и в дальнейшем показывали зубы, однако ничейный счет остался на табло до финального свистка.



"Челси" не смог победить, показав очень уязвимую игру в обороне и был традиционно беззуб в атаке, хотя лично на Стерлинга снизошло озарение, и это вылилось в дубль Рахима.



"Челси" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче