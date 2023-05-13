"Челси" сыграл с "Форест" вничью
Дубля Рахима Стерлинга "Челси" хватило только для ничьей против "Ноттингем Форест" — 2:2.
В стартовый состав "синих" вернулись Матео Ковачич, Рахим Стерлинг и Жоау Фелиш. Также свой шанс получили Эдуар Менди и Льюис Холл.
У "лесников" лишь Джо Уорралл заменил Бреннана Джонсона.
"Челси" безраздельно владел мячом в начале матча, но все это было без ударов, а на 13-й минуте хозяева пропустили. Ренан Лоди навесил к границе вратарской, где Тайво Авоньо в воздухе опередил Менди — 0:1.
Как ни старались "синие", а их атакам отчаянно не хватало остроты и просто ударов — только одно попадание в створ ворот "Форест" за 45 минут.
Тем не менее, в начале второго тайма счет стал равным. Рахим Стерлинг дождался прострела от Трево Чалобы в районе 11-метровой отметки и пробил в касание — 1:1.
"Челси" почувствовал уверенность в себе и уже на 58-й минуте вышел вперед. Стерлинг ворвался в штрафную по левому краю, на ложном замахе усадил защитника на пятую точку и поразил ворота — 2:1.
Впрочем, в обороне хозяева по-прежнему были уязвимы, и это позволило гостям восстановить равновесие на 62-й минуте. Авоньи без помех пробил головой с границы вратарской — 2:2.
"Лесники" и в дальнейшем показывали зубы, однако ничейный счет остался на табло до финального свистка.
"Челси" не смог победить, показав очень уязвимую игру в обороне и был традиционно беззуб в атаке, хотя лично на Стерлинга снизошло озарение, и это вылилось в дубль Рахима.
"Челси" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
13.05.2023 19:05
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футбольный клуб «Челси» принимал «Ноттингем Форест» на стадионе «Стэмфорд Бридж», но вновь не смог одержать победу.судьяказёл не дал два явных пенальтии система вар говно второй голнотингем быз забит из положения вне игры
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ТАЙВО аВОНЬи сделал всё что мог,но против шаровой помойки этого оказалось мало. Могли удваивать преимущество с углового и спокойно брать 3 очка, которые кто только не увозил со Стэмфорд Бич в этом сезоне,так что я разочарован.
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