МЮ победил "Вулверхэмптон" и укрепился в топ-4

"Манчестер Юнайтед" одержал домашнюю победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и укрепился в топ-4 Премьер-Лиги.

Из-за травмы "красные дьяволы" недосчитались Маркуса Рэшфорда. Зато с первых минут появились выздоровевший Рафаэль Варан, Джейон Санчо и Антони Мартиаль.



В старте у "волков" произошло лишь одно изменение. Это Даниэль Бентли дебютировал за клуб, появившись вместо Жозе Са на воротах.



"Юнайтед" владел осязаемым игровым преимуществом в начале матча. Два лучших момента у хозяев в первые часа имел Антони, однако и с дистанции, и головой с близкого расстояния пробил мимо.



На 32-й минуте "дьяволы" все-таки открыли счет. Бруну Фернандеш нашел на правом краю штрафной Антони, а тот, выманив на себя голкипера, позволил Мартиалю поразить опустевшие ворота — 1:0.



"Вулверхэмптон" в свою очередь в первом тайме ни разу не потревожил Давида Де Хеа, хотя отрезками неплохо держал мяч.



Во втором тайме "Юнайтед" много атаковал, стремясь сделать разницу в счете комфортной, однако Бентли очень уверенно действовал на последнем рубеже гостевой команды.



Уже в компенсированное время появившийся на замену Алехандро Гарначо вышел один на один и, не став делиться с Ваутом Вегхорстом, пробив с отскоком от штанги — 2:0.



И хотя "Юнайтед" запоздал со вторым голом, самое важное, что победа была одержана. "Дьяволы" догнали по очкам "Ньюкасл", увеличив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче