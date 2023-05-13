МЮ победил "Вулверхэмптон" и укрепился в топ-4
"Манчестер Юнайтед" одержал домашнюю победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и укрепился в топ-4 Премьер-Лиги.
Из-за травмы "красные дьяволы" недосчитались Маркуса Рэшфорда. Зато с первых минут появились выздоровевший Рафаэль Варан, Джейон Санчо и Антони Мартиаль.
В старте у "волков" произошло лишь одно изменение. Это Даниэль Бентли дебютировал за клуб, появившись вместо Жозе Са на воротах.
"Юнайтед" владел осязаемым игровым преимуществом в начале матча. Два лучших момента у хозяев в первые часа имел Антони, однако и с дистанции, и головой с близкого расстояния пробил мимо.
На 32-й минуте "дьяволы" все-таки открыли счет. Бруну Фернандеш нашел на правом краю штрафной Антони, а тот, выманив на себя голкипера, позволил Мартиалю поразить опустевшие ворота — 1:0.
"Вулверхэмптон" в свою очередь в первом тайме ни разу не потревожил Давида Де Хеа, хотя отрезками неплохо держал мяч.
Во втором тайме "Юнайтед" много атаковал, стремясь сделать разницу в счете комфортной, однако Бентли очень уверенно действовал на последнем рубеже гостевой команды.
Уже в компенсированное время появившийся на замену Алехандро Гарначо вышел один на один и, не став делиться с Ваутом Вегхорстом, пробив с отскоком от штанги — 2:0.
И хотя "Юнайтед" запоздал со вторым голом, самое важное, что победа была одержана. "Дьяволы" догнали по очкам "Ньюкасл", увеличив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
13.05.2023 19:00
Просмотров: 1283
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так-то в концовке пенсы могут подсобить и Арсеналу и Ливерпулю))
(ответить)
))))
12 мая ВСУ нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow, утверждают в самопровозглашенной ЛНР
Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
По версии ЛНР, удар был нанесен двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.
Ракеты Storm Shadow позволяют поражать цели в радиусе более 250 километров. О том, что Великобритания передала их Украине, стало известно 11 мая.
В Кремле заявили, что «весьма негативно» относятся к факту поставки этих ракет — и что он «потребует адекватного ответа» от российской армии.
Российский МИД назвал передачу ракет Украине «очередным крайне враждебным шагом Лондона», который свидетельствует о«беспрецедентном уровне вовлеченности Великобритании» в войну.
(ответить)
росияне, ну вы это, не расстраивайтесь, главное не победа, а участие))))) (с)
(ответить)
обалдеть конечно, Ньюкасл в лч.
(ответить)
Подзалупаль обоссан
(ответить)
ГОЙДААААААААААХАХАХАХАХАХАХАХХАХААХАХАХВХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХВХАХАХА
(ответить)
Во всей это ситуации конечно главная продажная шалава это игорек махан
В 2013-2014 писал про "нормальных пацанов" которые пошли в ополчение против бандеровцев воевать, сам же угодил в список миротворца как сторонник раздела Украины. Потом подобрал с помойка хохло-нацистку свинявую и женился на ней, все мозги ему промыла и теперь перебежал на сторону бандеровцев п3дц))
(ответить)
Боюсь,что только удар по красной площади сможет улучшить моё настроение,после потери важнейших очков Фореста.
(ответить)
Наконец то БНР расправила крылья. Смерть русиянам, свободу Белгородской Народной Республике!!!!!
(ответить)
С днем брянского ПВО, товарищи!
#спасикриворылогоотдислексии
(ответить)
Концовка убойная)
https://www.youtube.com/watch?v=cjxqiauqZqw
(ответить)
25.04.2022 00:42 #
v-0987654321
если честно,пенсы пздц лахи)))
все со мной согласятся
Источник: http://fapl.ru/posts/92773/
(ответить)
Хохлы дорвались до очередной забугорной игрушки. Снова дождутся как им вломят пиздюлей и они опять в слезах соплях будут вымаливать новую. Конченные
(ответить)
Манчестер Сити vs Челси 21 мая 2023 18:00
Манчестер Юнайтед vs Челси 25 мая 2023 22:00
Челси vs Ньюкасл 28 мая 2023 18:30
Источник: http://fapl.ru/teams/2/
КРАСИВАЯ КОНЦОВКА ЧЕМПИОНАТА ДЛЯ ИМПЕРАТОРОВ
(ответить)
ГОРИИИИИИТЬ ПАЛАЄ ТЕХНІКА ВОРОЖА
РІДНА УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
(ответить)
сегодня официальный день авиации пидорашки ахахахаха
(ответить)
https://t.me/uniannet/98091
Орууууууу
(ответить)
Челси 5 голов за 2 матча.
ЛУЗЕРПУКИ ЧО С ЛИЦОМ?
(ответить)
Трансуха оруууу
13.05.2023 18:12 #
slash-lfc
Спермядь нассала на е6ло
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/100336/?c=1#c7778516
(ответить)
Походу все таки мимо ЛЧ скаузеры( жаль
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий