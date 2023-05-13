МЮ победил "Вулверхэмптон" и укрепился в топ-4

Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" одержал домашнюю победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и укрепился в топ-4 Премьер-Лиги.

Из-за травмы "красные дьяволы" недосчитались Маркуса Рэшфорда. Зато с первых минут появились выздоровевший Рафаэль Варан, Джейон Санчо и Антони Мартиаль.

В старте у "волков" произошло лишь одно изменение. Это Даниэль Бентли дебютировал за клуб, появившись вместо Жозе Са на воротах.

"Юнайтед" владел осязаемым игровым преимуществом в начале матча. Два лучших момента у хозяев в первые часа имел Антони, однако и с дистанции, и головой с близкого расстояния пробил мимо.

На 32-й минуте "дьяволы" все-таки открыли счет. Бруну Фернандеш нашел на правом краю штрафной Антони, а тот, выманив на себя голкипера, позволил Мартиалю поразить опустевшие ворота — 1:0.

"Вулверхэмптон" в свою очередь в первом тайме ни разу не потревожил Давида Де Хеа, хотя отрезками неплохо держал мяч.

Во втором тайме "Юнайтед" много атаковал, стремясь сделать разницу в счете комфортной, однако Бентли очень уверенно действовал на последнем рубеже гостевой команды.

Уже в компенсированное время появившийся на замену Алехандро Гарначо вышел один на один и, не став делиться с Ваутом Вегхорстом, пробив с отскоком от штанги — 2:0.

И хотя "Юнайтед" запоздал со вторым голом, самое важное, что победа была одержана. "Дьяволы" догнали по очкам "Ньюкасл", увеличив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1283

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 13.05.2023 19:53 # bmw-e34
    Так-то в концовке пенсы могут подсобить и Арсеналу и Ливерпулю))

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  2. narcot 13.05.2023 19:51 # narcot
    ))))



    12 мая ВСУ нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow, утверждают в самопровозглашенной ЛНР

    Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

    По версии ЛНР, удар был нанесен двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

    Ракеты Storm Shadow позволяют поражать цели в радиусе более 250 километров. О том, что Великобритания передала их Украине, стало известно 11 мая.

    В Кремле заявили, что «весьма негативно» относятся к факту поставки этих ракет — и что он «потребует адекватного ответа» от российской армии.

    Российский МИД назвал передачу ракет Украине «очередным крайне враждебным шагом Лондона», который свидетельствует о«беспрецедентном уровне вовлеченности Великобритании» в войну.

    (ответить)

  3. bmw-e34 13.05.2023 19:51 # bmw-e34
    росияне, ну вы это, не расстраивайтесь, главное не победа, а участие))))) (с)

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  4. wengerrrro 13.05.2023 19:48 # wengerrrro
    обалдеть конечно, Ньюкасл в лч.

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  5. meshuggah 13.05.2023 19:44 # meshuggah
    Подзалупаль обоссан

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  6. tyhonovecky 13.05.2023 19:43 # tyhonovecky
    ГОЙДААААААААААХАХАХАХАХАХАХАХХАХААХАХАХВХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХВХАХАХА

    (ответить)

  7. fiezzo 13.05.2023 19:40 # fiezzo
    Во всей это ситуации конечно главная продажная шалава это игорек махан
    В 2013-2014 писал про "нормальных пацанов" которые пошли в ополчение против бандеровцев воевать, сам же угодил в список миротворца как сторонник раздела Украины. Потом подобрал с помойка хохло-нацистку свинявую и женился на ней, все мозги ему промыла и теперь перебежал на сторону бандеровцев п3дц))

    (ответить)

  8. jirrort 13.05.2023 19:27 # jirrort
    Боюсь,что только удар по красной площади сможет улучшить моё настроение,после потери важнейших очков Фореста.

    (ответить)

  9. acceptodessa 13.05.2023 19:23 # acceptodessa
    Наконец то БНР расправила крылья. Смерть русиянам, свободу Белгородской Народной Республике!!!!!

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  10. iskander8sg 13.05.2023 19:22 # iskander8sg
    С днем брянского ПВО, товарищи!
    #спасикриворылогоотдислексии

    (ответить)

  11. kukuruzko 13.05.2023 19:20 # kukuruzko
    Концовка убойная)
    https://www.youtube.com/watch?v=cjxqiauqZqw

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  12. jirrort 13.05.2023 19:18 # jirrort
    25.04.2022 00:42 #
    v-0987654321

    если честно,пенсы пздц лахи)))
    все со мной согласятся

    Источник: http://fapl.ru/posts/92773/

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  13. takernotagiver 13.05.2023 19:18 # takernotagiver
    Хохлы дорвались до очередной забугорной игрушки. Снова дождутся как им вломят пиздюлей и они опять в слезах соплях будут вымаливать новую. Конченные

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  14. thegodfather 13.05.2023 19:14 # thegodfather
    Манчестер Сити vs Челси 21 мая 2023 18:00
    Манчестер Юнайтед vs Челси 25 мая 2023 22:00
    Челси vs Ньюкасл 28 мая 2023 18:30

    Источник: http://fapl.ru/teams/2/


    КРАСИВАЯ КОНЦОВКА ЧЕМПИОНАТА ДЛЯ ИМПЕРАТОРОВ

    (ответить)

  15. thegodfather 13.05.2023 19:13 # thegodfather
    ГОРИИИИИИТЬ ПАЛАЄ ТЕХНІКА ВОРОЖА
    РІДНА УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

    (ответить)

  16. kk1000-7 13.05.2023 19:10 # kk1000-7
    сегодня официальный день авиации пидорашки ахахахаха

    (ответить)

  17. bembo 13.05.2023 19:09 # bembo
    https://t.me/uniannet/98091

    Орууууууу

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  18. thegodfather 13.05.2023 19:08 # thegodfather
    Челси 5 голов за 2 матча.
    ЛУЗЕРПУКИ ЧО С ЛИЦОМ?

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  19. narcot 13.05.2023 19:07 # narcot
    Трансуха оруууу




    13.05.2023 18:12 #
    slash-lfc

    Спермядь нассала на е6ло
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/100336/?c=1#c7778516

    (ответить)

  20. redwhitegun 13.05.2023 19:04 # redwhitegun
    Походу все таки мимо ЛЧ скаузеры( жаль

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