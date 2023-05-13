"Челси" потерял Канте до конца сезона

Полузащитник "Челси" Нголо Канте, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы паха.

Канте неожиданно не оказалось в заявке "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу, и еще до стартового свистка тренер "синих" Фрэнк Лэмпард прояснил ситуацию с 32-летним французом.



"Мы лишились Нголо вчера на тренировке. Он что-то почувствовал в области паха, так что, наверное, это займет пару недель, и мы понимаем, что это означает. Поэтому нам просто нужно продолжать", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.



Напомним, Канте пропустил внушительную часть этого сезона с травмой задней поверхности бедра, сыграв лишь девять матчей за "Челси" во всех соревнованиях.



А поскольку Канте до сих пор не продлил свой истекающий в конце следующего месяца контракт, Нголо, возможно, уже сыграл свой последний матч за "синих".