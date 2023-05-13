"Брентфорд" потребует минимум 40 млн. фунтов за Райю

"Брентфорд" потребует минимум 40 миллионов фунтов за своего голкипера Давида Райю.

Ранее сам Райя признался, что отклонил несколько предложений "Брентфорда" о новом контракте. Ожидается, что "пчелы" продадут Давида грядущим летом.



Одним из претендентов на Райю, чей действующий контракт истекает летом 2024, является "Манчестер Юнайтед", который вынужден задумываться о замене для Давида Де Хеа.



Однако "Брентфорд" готов потребовать внушительную сумму за 27-летнего голкипера, что может охладить пыл заинтересованных клубов.



"Всем известно, что у Давида остается один год, и мы посмотрим, что произойдет. Мы здесь очень довольны Давидом. Каждый знает, если он голкипер на 40+ миллионов фунтов, если кто-нибудь заинтересован", — цитирует главного тренера "пчел" Томаса Франка Daily Mirror.