"Брентфорд" потребует минимум 40 млн. фунтов за Райю
"Брентфорд" потребует минимум 40 миллионов фунтов за своего голкипера Давида Райю.
Ранее сам Райя признался, что отклонил несколько предложений "Брентфорда" о новом контракте. Ожидается, что "пчелы" продадут Давида грядущим летом.
Одним из претендентов на Райю, чей действующий контракт истекает летом 2024, является "Манчестер Юнайтед", который вынужден задумываться о замене для Давида Де Хеа.
Однако "Брентфорд" готов потребовать внушительную сумму за 27-летнего голкипера, что может охладить пыл заинтересованных клубов.
"Всем известно, что у Давида остается один год, и мы посмотрим, что произойдет. Мы здесь очень довольны Давидом. Каждый знает, если он голкипер на 40+ миллионов фунтов, если кто-нибудь заинтересован", — цитирует главного тренера "пчел" Томаса Франка Daily Mirror.
13.05.2023 17:00
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