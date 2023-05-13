"Лидс" набрал первое очко при Эллардайсе

Сыграв вничью 2:2 с "Ньюкаслом", "Лидс" набрал свое первое очко при Сэме Эллардайсе и поднялся на 18-е место в Премьер-Лиге.

Первая же опасная атака "Лидса" обернулась голом. Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп отразил удар Родриго головой с близкого расстояния, но Люк Эйлинг сыграл на добивании — 1:0.



"Сороки" пошли большими силами вперед, но на 27-й минуте нарвались на ответную атаку, и Жоэлинтон заплел ноги Хуниору Фирпо в своей штрафной. Был назначен пенальти, однако Поуп потащил удар Патрика Бэмфорда с 11-метровой отметки.



Практически сразу гости заработали свой пенальти. Это Макс Вебер повалил в своей штрафной Александера Исака, и Каллум Уилсон показал, как нужно пробивать с точки — 1:1.



В середине второго тайма в ворота "Лидса" был назначен еще один пенальти — за попадание мяча в руку Фирпо. Уилсон вновь не промахнулся — 2:1.



На 75-й минуте Исак и Аллан Сен-Максимен вышли вдвоем на голкипера и расстреляли ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Однако удержать победу "Ньюкаслу" было не суждено. На 79-й минуте Расмус Кристенсен пробил в касание с границы штрафной по отскочившему к нему мячу — 2:2.



"Лидс" — "Ньюкасл". Отчет о матче