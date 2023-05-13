Рэтклифф готов предложить работу Поттеру

Потенциальный покупатель "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов предложить работу бывшему главному тренеру "Челси" Грэму Поттеру.

Согласно слухам, Рэтклифф находится на пороге приобретения "Юнайтед" у семейства Глэйзеров, однако интерес богатейшего человека Британии к Поттеру не связан с "красными дьяволами".



Компания Рэтклиффа Ineos также с 2019 года владеет "Ниццей", и именно в клуб французской Лиги 1 сэр Джим хочет пригласить 47-летнего Поттера.



Кандидатуру Поттера также поддерживает спортивный директор "Ниццы" Дэйв Брэйлсфорд, чей клуб сейчас занимает восьмое место в Лиге 1.



Добавим, Поттер находится без клуба с начала апреля, когда от его услуг отказался "Челси". Грэм не отработал и семи месяцев по своему пятилетнему контракту с "синими".