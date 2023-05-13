Рэтклифф готов предложить работу Поттеру

Грэм Поттер Потенциальный покупатель "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов предложить работу бывшему главному тренеру "Челси" Грэму Поттеру.

Согласно слухам, Рэтклифф находится на пороге приобретения "Юнайтед" у семейства Глэйзеров, однако интерес богатейшего человека Британии к Поттеру не связан с "красными дьяволами".

Компания Рэтклиффа Ineos также с 2019 года владеет "Ниццей", и именно в клуб французской Лиги 1 сэр Джим хочет пригласить 47-летнего Поттера.

Кандидатуру Поттера также поддерживает спортивный директор "Ниццы" Дэйв Брэйлсфорд, чей клуб сейчас занимает восьмое место в Лиге 1.

Добавим, Поттер находится без клуба с начала апреля, когда от его услуг отказался "Челси". Грэм не отработал и семи месяцев по своему пятилетнему контракту с "синими".


Метки Ницца, Поттер, Рэтклифф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2023 16:00

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