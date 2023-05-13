Сульшер рассказал, что МЮ отказался купить Холанда за 4 млн. фунтов

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что "красные дьяволы" могли купить нападающего Эрлинга Холанда всего за 4 миллиона фунтов.

Холанд выдающимся образом проводит своей дебютный английский сезон, забив уже 51 гол за "Манчестер Сити" во всех соревнованиях.



Однако Холанд мог приехать в Англию гораздо раньше. Эрлинг был подопечным Сульшера по норвежскому "Мольде", и Оле Гуннар порекомендовал "Юнайтед" обратить внимание на этого игрока незадолго до своего возвращения на "Олд Траффорд" в 2018 году.



"Я позвонил "Юнайтед" где-то за шесть месяцев до своего прихода, и я сказал им, что у меня есть этот нападающий, но они не послушали".



"Я попросил 4 миллиона за Холанда, но они не купили его", — цитирует Сульшера The Sun.