"Челси" хочет купить Эмилиано Мартинеса

Эмилиано Мартинес "Челси" заинтересован в приобретении голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе грядущим летом.

Большую часть этого сезона первым номером "Челси" является Кепа Аррисабалага, который выглядит не слишком убедительно. А утративший место в стартовом составе Эдуар Менди никак не может договориться о новом контракте.

"Челси" открыт к расставанию с обоими своими голкиперами и собирается обзавестись новым первым номером к следующему сезону.

Как сообщает Daily Mirror, на роль основного голкипера "синие" рассматривают Мартинеса, который был куплен "Виллой" у "Арсенала" за 17 миллионов фунтов три года назад.

30-летний аргентинец готов попробовать себя в большом клубе и также вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".


Метки Астон Вилла, Мартинес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 386

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 13.05.2023 14:44 # alexomck
    готовый топ, МЮ бы его на место Де Хеа.

    (ответить)

  2. division 13.05.2023 14:19 # division
    Если только на лавку. В качестве первого номера нужен топ

    (ответить)

  3. van-dijk 13.05.2023 14:16 # van-dijk
    Я хочу Мартинеса (с) Тодд Боули.
    http://fapl.ru/upload/2023/05/emiliano-2.jpg

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: