"Челси" хочет купить Эмилиано Мартинеса
"Челси" заинтересован в приобретении голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе грядущим летом.
Большую часть этого сезона первым номером "Челси" является Кепа Аррисабалага, который выглядит не слишком убедительно. А утративший место в стартовом составе Эдуар Менди никак не может договориться о новом контракте.
"Челси" открыт к расставанию с обоими своими голкиперами и собирается обзавестись новым первым номером к следующему сезону.
Как сообщает Daily Mirror, на роль основного голкипера "синие" рассматривают Мартинеса, который был куплен "Виллой" у "Арсенала" за 17 миллионов фунтов три года назад.
30-летний аргентинец готов попробовать себя в большом клубе и также вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".
13.05.2023 14:00
Просмотров: 386
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
готовый топ, МЮ бы его на место Де Хеа.
(ответить)
Если только на лавку. В качестве первого номера нужен топ
(ответить)
Я хочу Мартинеса (с) Тодд Боули.
http://fapl.ru/upload/2023/05/emiliano-2.jpg
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий