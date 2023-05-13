"Челси" хочет купить Эмилиано Мартинеса

"Челси" заинтересован в приобретении голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе грядущим летом.

Большую часть этого сезона первым номером "Челси" является Кепа Аррисабалага, который выглядит не слишком убедительно. А утративший место в стартовом составе Эдуар Менди никак не может договориться о новом контракте.



"Челси" открыт к расставанию с обоими своими голкиперами и собирается обзавестись новым первым номером к следующему сезону.



Как сообщает Daily Mirror, на роль основного голкипера "синие" рассматривают Мартинеса, который был куплен "Виллой" у "Арсенала" за 17 миллионов фунтов три года назад.



30-летний аргентинец готов попробовать себя в большом клубе и также вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".