Мойес: "Существует немалая вероятность ухода Райса"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес признал, что вероятность ухода полузащитника Деклана Райса из клуба грядущим летом довольно высока.

К настоящему моменту Райс отклонил уже несколько предложений "Вест Хэма" о новом контракте. Деклан не делает секрета из своего желания сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов.



24-летнего Райса сватают в ведущие клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", и Мойес признает, что "молотобойцам", возможно, не удастся удержать своего капитана.



"Мы надеемся, Дек останется. Мы были бы счастливы обладать им в качестве игрока "Вест Хэма", но мы осознаем, что этого может не быть. Это один из сценариев".



"Наши планы предполагают, что Дек будет здесь, но мы всецело осознаем, что существует немалая вероятность его ухода", — цитирует Мойеса BBC.