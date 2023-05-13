Лэмпард: "На месте игрока топ-уровня я бы перешел в "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что на месте игрока топ-уровня он все равно бы хотел перейти к "синим" в данный момент времени.

"Челси" совершенно провалил этот сезон и за четыре матча до финиша занимает только 11-е место в Премьер-Лиге.



Впереди у "синих" очередная перестройка, однако Лэмпард уверен, что его клуб сохраняет привлекательность для звезд.



"Будь я игроком топ-уровня, перешел бы я в "Челси" сейчас? Абсолютно, я бы перешел в "Челси". С этим клубом связано много замечательных вещей. Есть такая хорошая поговорка: форма временна, класс постоянен".



"Я могу видеть великолепные намерения насчет развития этого клуба. Многие большие клубы переживают похожий процесс тем или иным образом, и чем успешнее ты был, тем больше заголовков, когда ты в таком моменте".



"Будучи отдельным игроком, я бы определенно перешел сюда, потому что это невероятный клуб. Иногда приятно поучаствовать в этом процессе, который выводит клуб на желаемый уровень. Думаю, это тоже имеет свою привлекательность. Вместо того, чтобы просто парашютироваться туда, где уже есть успех".



"Когда я переходил в клуб, мы были командой топ-6 или топ-8, и я даже не предполагал, что буду уходить со всевозможными трофеями и медалями".



"Я был частью огромного процесса, который позволил нашему клубу стать самым успешным клубом в современную эру Премьер-Лиги".



"Это огромный футбольный клуб. Что бы ни случилось в следующие шесть месяцев, два года или три года, это всегда будет успешный футбольный клуб. Я абсолютно убежден в этом", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.