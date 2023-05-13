Лэмпард: "На месте игрока топ-уровня я бы перешел в "Челси"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что на месте игрока топ-уровня он все равно бы хотел перейти к "синим" в данный момент времени.
"Челси" совершенно провалил этот сезон и за четыре матча до финиша занимает только 11-е место в Премьер-Лиге.
Впереди у "синих" очередная перестройка, однако Лэмпард уверен, что его клуб сохраняет привлекательность для звезд.
"Будь я игроком топ-уровня, перешел бы я в "Челси" сейчас? Абсолютно, я бы перешел в "Челси". С этим клубом связано много замечательных вещей. Есть такая хорошая поговорка: форма временна, класс постоянен".
"Я могу видеть великолепные намерения насчет развития этого клуба. Многие большие клубы переживают похожий процесс тем или иным образом, и чем успешнее ты был, тем больше заголовков, когда ты в таком моменте".
"Будучи отдельным игроком, я бы определенно перешел сюда, потому что это невероятный клуб. Иногда приятно поучаствовать в этом процессе, который выводит клуб на желаемый уровень. Думаю, это тоже имеет свою привлекательность. Вместо того, чтобы просто парашютироваться туда, где уже есть успех".
"Когда я переходил в клуб, мы были командой топ-6 или топ-8, и я даже не предполагал, что буду уходить со всевозможными трофеями и медалями".
"Я был частью огромного процесса, который позволил нашему клубу стать самым успешным клубом в современную эру Премьер-Лиги".
"Это огромный футбольный клуб. Что бы ни случилось в следующие шесть месяцев, два года или три года, это всегда будет успешный футбольный клуб. Я абсолютно убежден в этом", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
13.05.2023 12:00
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Последние комментарии:
Ты б в середняк перешёл как было 2002
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Поэтому он будучи игроком перешёл к прямому конкуренту и забил даже Челси
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Есть такая хорошая поговорка: форма при Абрамовиче временна, класс исторических 8х мест постоянен.
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Хотелось бы чтоб ты остался и построил снова топ клуб..
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