Тен Хаг чувствует, что игроки хотят переходить в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что грядущим летом его клубу будет легче привлекать качественных игроков, нежели год назад.

Занимая четвертое место в Премьер-Лиге, "Юнайтед" проиграл оба последних матча и все еще может остаться без путевки в Лигу Чемпионов.



Однако Тен Хаг уверен, что это не окажет большого влияния на трансферную кампанию "Юнайтед". Эрик чувствует, что потенциальные новички по-настоящему поверили в проект, за который он взялся прошлым летом.



"Я вижу большую разницу относительно прошлого года. Когда в прошлом году я разговаривал с игроками, возникало много сомнений, а теперь многие игроки видят наш проект, видят происходящее, динамику и амбиции этого проекта, а особенно его уровень. Они действительно хотят переходить, я отметил это".



"Похоже на то, что в прошлом году было много скептицизма, много сомнений, когда мы обращались к игрокам. В этом году многие классные игроки хотят присоединиться к нам", — цитирует Тен Хага Sky Sports.