Уход Джаки из "Арсенала" все вероятнее

Гранит Джака Уход полузащитника Гранита Джаки из "Арсенала" грядущим летом выглядит все более вероятным.

Ранее в мае появились слухи об интересе к Джаке, который сейчас завершает свой седьмой сезон за "Арсенал", со стороны "Байера".

Гранит является ключевым игроком команды Микеля Артеты, которая в этом сезоне замахнулась на титул Премьер-Лиги, а его семья комфортно себя чувствует в Лондоне.

Однако контракт Джаки истекает уже в следующем году, и talkSPORT утверждает, "Арсенал" не хочет терять Гранита свободным агентом.

Кроме того, Граниту уже 30 лет, и другой возможности выручить хоть сколько-нибудь значимые деньги за игрока сборной Швейцарии у "канониров" уже не будет.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2023 10:00

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  1. rumiplo 13.05.2023 10:14 # rumiplo
    играл как дно держали в клубе.выдал качественнй сезон - надо срочно продать за 3 копейки

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