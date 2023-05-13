Уход Джаки из "Арсенала" все вероятнее
Уход полузащитника Гранита Джаки из "Арсенала" грядущим летом выглядит все более вероятным.
Ранее в мае появились слухи об интересе к Джаке, который сейчас завершает свой седьмой сезон за "Арсенал", со стороны "Байера".
Гранит является ключевым игроком команды Микеля Артеты, которая в этом сезоне замахнулась на титул Премьер-Лиги, а его семья комфортно себя чувствует в Лондоне.
Однако контракт Джаки истекает уже в следующем году, и talkSPORT утверждает, "Арсенал" не хочет терять Гранита свободным агентом.
Кроме того, Граниту уже 30 лет, и другой возможности выручить хоть сколько-нибудь значимые деньги за игрока сборной Швейцарии у "канониров" уже не будет.
13.05.2023 10:00
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играл как дно держали в клубе.выдал качественнй сезон - надо срочно продать за 3 копейки
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