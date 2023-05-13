Уход Джаки из "Арсенала" все вероятнее

Уход полузащитника Гранита Джаки из "Арсенала" грядущим летом выглядит все более вероятным.

Ранее в мае появились слухи об интересе к Джаке, который сейчас завершает свой седьмой сезон за "Арсенал", со стороны "Байера".



Гранит является ключевым игроком команды Микеля Артеты, которая в этом сезоне замахнулась на титул Премьер-Лиги, а его семья комфортно себя чувствует в Лондоне.



Однако контракт Джаки истекает уже в следующем году, и talkSPORT утверждает, "Арсенал" не хочет терять Гранита свободным агентом.



Кроме того, Граниту уже 30 лет, и другой возможности выручить хоть сколько-нибудь значимые деньги за игрока сборной Швейцарии у "канониров" уже не будет.