Нападающий Жоау Фелиш хочет остаться в Премьер-Лиге на следующий сезон, даже если не в "Челси".

Угодив в опалу к главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне, на вторую половину этого сезона Фелиш отправился в "Челси" на правах аренды.



Жоау хорошо себя чувствует в Премьер-Лиге и неплохо вписался в игру "синих", хотя и забил только три гола в 17 проведенных матчах.



"Челси" хотел бы сохранить Фелиша, однако проблемы с финансовым фейр-плей и непопадание в Лигу Чемпионов осложняют эту задачу. Ранее сам Жоау намекал, что участие в элитном европейском турнире будет для него определяющим фактором.



Как утверждает Cope, в итоге 23-летний игрок сборной Португалии может оказаться в другом клубе Премьер-Лиги — например, в "Манчестер Юнайтед" или "Ньюкасле".



Впрочем, процесс поиска нового клуба не будет быстрым, и ожидается, что предсезонную подготовку Фелиш начнет с "Атлетико".