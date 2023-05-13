Судейский корпус впервые опубликует аудио разговоров рефери

Ховард Уэбб В ближайший понедельник судейский корпус впервые опубликует аудио разговоров рефери Премьер-Лиги и арбитров VAR.

Напомним, в прошлом месяце глава судейского корпуса Ховард Уэбб анонсировал важные изменения в работе рефери, заявив, что те вскоре смогут объяснять свои решения на публику.

По информации Daily Mail, Уэбб будет гостем эфира Sky Sports в понедельник вечером, когда будет сыгран матч Премьер-Лиги между "Лестером" и "Ливерпулем".

Уэбб вступит в дискуссию с экспертами телеканала Гари Невиллом и Джейми Каррагером насчет работы системы VAR в сезоне 2022/23, а также приподнимет занавес в плане судейской работы.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), устанавливающий правила в футболе, уже подтвердил Daily Mail, что не против опубликования записей разговоров арбитров между собой, только если это произойдет после окончания матчей, а не во время их.

Этим же вечером судейский корпус опубликует получасовой выпуск собственного шоу под названием "Match Officials: Mic'd Up" с разбором различных спорных эпизодов в этом сезоне.


Метки IFAB, PGMOL, VAR, Премьер-Лига, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2023 07:00

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