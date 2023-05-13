В ближайший понедельник судейский корпус впервые опубликует аудио разговоров рефери Премьер-Лиги и арбитров VAR.

Напомним, в прошлом месяце глава судейского корпуса Ховард Уэбб анонсировал важные изменения в работе рефери, заявив, что те вскоре смогут объяснять свои решения на публику.



По информации Daily Mail, Уэбб будет гостем эфира Sky Sports в понедельник вечером, когда будет сыгран матч Премьер-Лиги между "Лестером" и "Ливерпулем".



Уэбб вступит в дискуссию с экспертами телеканала Гари Невиллом и Джейми Каррагером насчет работы системы VAR в сезоне 2022/23, а также приподнимет занавес в плане судейской работы.



Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), устанавливающий правила в футболе, уже подтвердил Daily Mail, что не против опубликования записей разговоров арбитров между собой, только если это произойдет после окончания матчей, а не во время их.



Этим же вечером судейский корпус опубликует получасовой выпуск собственного шоу под названием "Match Officials: Mic'd Up" с разбором различных спорных эпизодов в этом сезоне.