"Юнайтед" поборется с "Арсеналом" за Райса

Деклан Райс "Манчестер Юнайтед" собирается составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

По информации The Guardian, "Арсенал" по-прежнему является наиболее вероятным направлением для Райса, с неизбежностью ухода которого грядущим летом "Вест Хэм" уже смирился.

Однако планы "Арсенала" могут быть перечеркнуты, если "канониры" окажутся втянуты в аукцион с другими клубами по 24-летнему игроку сборной Англии.

Сообщается, что "Вест Хэм" ожидает выручить свыше 100 миллионов фунтов за Райса. "Канониры" же не хотят расставаться с такого рода суммой.

В данный момент крепнет ощущение, что "Юнайтед" подтвердит свой интерес к капитану "молотобойцев" официальный предложением о покупке. Укрепление центра поля является одной из приоритетных задач для главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага на лето.

Помимо Райса, на радаре у "Юнайтед" находятся полузащитники Матео Ковачич и Мейсон Маунт из "Челси".


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Райс

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2023 06:00

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