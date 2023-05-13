36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 13 мая, шестью поединками стартует 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — НЬЮКАСЛ 14:30



С начала апреля "Лидс" набрал только четыре очка из 24 возможных, причем все четыре — дома. "Ньюкасл" выиграл четыре из пяти последних выездных матчей в Премьер-Лиге (1 поражение). "Сороки" брали верх в пяти из семи последних выездов на "Элланд Роуд" с учетом всех соревнований (1 ничья, 1 поражение).



"Лидс" по-прежнему вынужден обходиться без своего капитана Лиама Купера, хотя его возвращение после мышечной травмы не за горами. Тайлер Адамс, Стюарт Даллас и Луис Синистерра также остаются в лазарете.



Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф рискует не сыграть до следующего сезона из-за повреждения стопы. Также отсутствует Мэтт Ритчи, но Жоэлинтон залечил свою лодыжку.



САУТГЕМПТОН — ФУЛХЭМ 17:00



"Саутгемптон" обязан выиграть все три своих оставшихся в этом сезоне матче, чтобы иметь шансы избежать вылета. "Фулхэм" может одержать свою 15-ю победу в этой кампании Премьер-Лиги, что стало бы клубным рекордом. Однако "дачники" выиграли лишь однажды в 31 последнем выезде к "святым" в рамках чемпионата (8 ничьих, 22 поражения) — 1:2 в октябре 1935.



Защитник "Саутгемптона" Армель Белла-Кочап уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра. Также в лазарете находятся Ромен Перро, Мохаммед Салису, Хуан Лариос и Тино Ливраменто. Че Адамс под вопросом.



Нападающий "Фулхэма" Александер Митрович, наконец, отбыл свою восьмиматчевую дисквалификацию. Даниэль Джеймс не успевает залечить заднюю поверхность бедра в срок. Список потерь дополняют Левен Курзава, Тим Рим и Андреас Перейра.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Над "Манчестер Юнайтед" нависла угроза впервые с декабря 2015, со времен Луи Ван Галя, оформить три поражения кряду в Премьер-Лиге. "Вулверхэмптон" не знает побед уже шесть выездных матчей кряду в чемпионате (2 ничьи, 4 поражения). "Красные дьяволы" одержали только одну победу в четырех последних домашних встречах с "волками" в высшем дивизионе (2 ничьи, 1 поражение).



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд находится под большим вопросом из-за повреждения ноги. Зато поправился Рафаэль Варан. Том Хитон, Фил Джонс, Лисандро Мартинес, Скотт Мактоминей и Донни Ван де Бек продолжают лечиться.



"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Чикиньо и Саши Калайджича.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БОРНМУТ 17:00



"Кристал Пэлас" проиграл только один из восьми последних домашних матчей в Премьер-Лиге (2 победы, 5 ничьих), набрав семь из девяти возможных очков на "Селхерст Парк" с момента возвращения Роя Ходжсона. "Борнмут" одержал три победы подряд на выезде в Премьер-Лиге, что является клубным рекордом. "Орлы" выиграли все четыре последние встречи с "вишенками" в высшем дивизионе.



Полузащитник "Пэлас" Лука Миливоевич вне игры с мышечным повреждением. Джеффри Шлюпп под вопросом, может вернуться Джеймс Макартур. Джеймс Томкинс и Натан Фергюсон травмированы.



"Борнмут" вновь вынужден обходиться без Маркуса Тавернье, но поправился Киффер Мур. Хамед Траоре, Райан Фредерикс, Джуниор Станислас отсутствуют.



ЧЕЛСИ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" не выиграл ни одного из шести последних домашних матчей во всех соревнованиях, и это худшая серия клуба с ноября 1987 по апрель 1988 (10 матчей без побед на "Стэмфорд Бридж"). "Ноттингем Форест" не знал побед на протяжении 11 поединков кряду, но затем выиграл два из трех последних. "Синие" выиграли все шесть последних домашних встреч с "лесниками" во всех турнирах.



Защитник Бен Чилуэлл присоединился в лазарете "Челси" к Рису Джеймсу и Мейсону Маунту. Весле Фофана уже поправился, но Марку Кукурелье нужно чуть больше времени.



Защитники "Форест" Серж Орье и Ренан Лоди под вопросом, будучи замененными в предыдущем матче. Густаво Скарпа не в форме, Эммануэль Деннис травмирован.



АСТОН ВИЛЛА — ТОТТЕНХЭМ 17:00



"Астон Вилла" проиграла оба последних матча со счетом 1:0, до этого не зная поражений 10 поединков кряду в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" не может выиграть на выезде уже восемь матчей подряд во всех соревнованиях — с победы 0:3 над "Престоном" в Кубке Англии 28 января (2 ничьи, 6 поражений). "Шпоры" выиграли все восемь последних выездных встреч с "вилланами" во всех турнирах с общим счетом 23:3.



Пропустивший восемь последних матчей с травмой икроножной мышцы защитник "Виллы" Мэтти Кэш снова в строю. Диего Карлос, Бубакар Камара и Леон Бэйли вернулись на футбольное поле еще на прошлой неделе.



Защитник "Тоттенхэма" Клеман Лангле должен залечить свое плечо к субботе. Ив Биссума попал в число запасных в предыдущем матчей и на сей раз может сыграть. Уго Льорис, Райан Сессеньон и Родриго Бентанкур травмированы.