Рэтклифф близок к покупке "Юнайтед"
Сага с продажей "Манчестер Юнайтед" близится к завершению, потому что сэр Джим Рэтклифф готовится стать новым хозяином клуба с "Олд Траффорд".
Ранее на текущей неделе таблоид Daily Express сообщил, что семейство Глэйзеров определило шейха Джассима как наиболее предпочтительного претендента на покупку "Юнайтед".
Однако в пятницу вечером ряд изданий, включая The Times, Daily Mail и talkSPORT, в один голос сообщили, что на самом деле богатейший человек Британии Рэтклифф является фаворитом на покупку "Юнайтед".
И хотя Рэтклифф, в отличие от шейха Джассима, лишь собирается купить контрольный пакет акций "Юнайтед", а не клуб целиком, сэр Джим исходит из более высокой оценки стоимости актива, нежели его визави из Катара, а для нынешних владельцев "красных дьяволов" это имеет определяющее значение.
В данный момент переговоры Глэйзеров и Рэтклиффа вступают в завершающую стадию. Братья Аврам и Джоэл могут остаться в качестве миноритарных акционеров "Юнайтед" с долей в 20 процентов, но тогда сэр Джим рассчитывает получить опцию на выкуп их ценных бумаг в следующие два-четыре года.
Впрочем, окончательно списывать со счетов шейха Джассима не стоит. Есть намеки, что инвестор из Катара может выдвинуть внеочередное, четвертое по счету, предложение, чтобы опередить Рэтклиффа.
12.05.2023 23:00
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Определяющее значение для уёбков глейзеров есть деньги, продадут Катару, публикация фонарь бульварный
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Сэр Джим Пидapac или же Шейх Петтух. Сложный выбор у пригородных.
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Маму ебал этих пидаров и этого гондураса вместе с ними
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