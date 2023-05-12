Рэтклифф близок к покупке "Юнайтед"

Сага с продажей "Манчестер Юнайтед" близится к завершению, потому что сэр Джим Рэтклифф готовится стать новым хозяином клуба с "Олд Траффорд".

Ранее на текущей неделе таблоид Daily Express сообщил, что семейство Глэйзеров определило шейха Джассима как наиболее предпочтительного претендента на покупку "Юнайтед".



Однако в пятницу вечером ряд изданий, включая The Times, Daily Mail и talkSPORT, в один голос сообщили, что на самом деле богатейший человек Британии Рэтклифф является фаворитом на покупку "Юнайтед".



И хотя Рэтклифф, в отличие от шейха Джассима, лишь собирается купить контрольный пакет акций "Юнайтед", а не клуб целиком, сэр Джим исходит из более высокой оценки стоимости актива, нежели его визави из Катара, а для нынешних владельцев "красных дьяволов" это имеет определяющее значение.



В данный момент переговоры Глэйзеров и Рэтклиффа вступают в завершающую стадию. Братья Аврам и Джоэл могут остаться в качестве миноритарных акционеров "Юнайтед" с долей в 20 процентов, но тогда сэр Джим рассчитывает получить опцию на выкуп их ценных бумаг в следующие два-четыре года.



Впрочем, окончательно списывать со счетов шейха Джассима не стоит. Есть намеки, что инвестор из Катара может выдвинуть внеочередное, четвертое по счету, предложение, чтобы опередить Рэтклиффа.