Рэтклифф близок к покупке "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф Сага с продажей "Манчестер Юнайтед" близится к завершению, потому что сэр Джим Рэтклифф готовится стать новым хозяином клуба с "Олд Траффорд".

Ранее на текущей неделе таблоид Daily Express сообщил, что семейство Глэйзеров определило шейха Джассима как наиболее предпочтительного претендента на покупку "Юнайтед".

Однако в пятницу вечером ряд изданий, включая The Times, Daily Mail и talkSPORT, в один голос сообщили, что на самом деле богатейший человек Британии Рэтклифф является фаворитом на покупку "Юнайтед".

И хотя Рэтклифф, в отличие от шейха Джассима, лишь собирается купить контрольный пакет акций "Юнайтед", а не клуб целиком, сэр Джим исходит из более высокой оценки стоимости актива, нежели его визави из Катара, а для нынешних владельцев "красных дьяволов" это имеет определяющее значение.

В данный момент переговоры Глэйзеров и Рэтклиффа вступают в завершающую стадию. Братья Аврам и Джоэл могут остаться в качестве миноритарных акционеров "Юнайтед" с долей в 20 процентов, но тогда сэр Джим рассчитывает получить опцию на выкуп их ценных бумаг в следующие два-четыре года.

Впрочем, окончательно списывать со счетов шейха Джассима не стоит. Есть намеки, что инвестор из Катара может выдвинуть внеочередное, четвертое по счету, предложение, чтобы опередить Рэтклиффа.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 584

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  1. olimpic14 12.05.2023 23:59 # olimpic14
    Определяющее значение для уёбков глейзеров есть деньги, продадут Катару, публикация фонарь бульварный

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  2. superglor 12.05.2023 23:57 # superglor
    Сэр Джим Пидapac или же Шейх Петтух. Сложный выбор у пригородных.

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  3. quavo 12.05.2023 23:43 # quavo
    Маму ебал этих пидаров и этого гондураса вместе с ними

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