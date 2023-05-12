Нагельсманн не будет тренировать "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" не будет назначать бывшего главного тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна.

"Тоттенхэм" имеет давний интерес к Нагельсманну и впервые хотел его пригласить еще в апреле 2021 на место уволенного Жозе Моуриньо, но тогда Юлиан уже согласился на работу в "Баварию".



На сей раз Нагельсманна связывали с переходом в "Тоттенхэм" с момента, как он покинул "Баварию" в конце марта. Ранее не найдя общего языка с "Челси", Юлиан не смог договориться и со "шпорами".



По информации The Guardian, "Тоттенхэм" не планирует проводить встреч с Нагельсманном и более не рассматривает кандидатуру 35-летнего немца.



Таким образом, "Тоттенхэм" продолжает поиски для покинувшего клуб Антонио Конте. На радаре у "шпор" находятся Рубен Аморим из "Спортинга", Арне Слот из "Фейеноорда", Анге Постекоглу из "Селтика" и Хаби Алонсо из "Байера", а вот Венсан Компани едва заключил новый пятилетний контракт с "Бернли".