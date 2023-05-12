"Челси" готов отпустить Тиаго Силву

"Челси" едва ли будет стоять на пути у защитника Тиаго Силвы, если тот пожелает покинуть клуб грядущим летом.

Силва только в феврале продлил свой контракт с "Челси" на сезон 2023/24. С тех пор "синие" успели уволить главного тренера, вылететь из Лиги Чемпионов и лишиться шансов на попадание в еврокубки на будущий сезон.



Сейчась"Челси" находится на пороге новой перестройки, и Силва отлично понимает, что его возраст не позволяет ему быть ключевой фигурой долгосрочных планов нового рулевого, которым, вероятно, станет Маурисио Почеттино.



Как сообщает The Telegraph, 38-летний защитник может вернуться на родину в Бразилию, чтобы снова выступать за "Флуминенсе", который в свое время помог ему возобновить карьеру после тяжелейшего периода в московском "Динамо".



Силва пока не говорил "Челси" о своем намерении уйти, но если это произойдет, желание Тиаго будет удовлетворено.



Заменить Силву в первой команде "Челси" в следующем сезоне может перспективный Леви Колуилл, который этот сезон проводит за "Брайтон" на правах аренды.