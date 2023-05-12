"Брайтон" близок к подписанию Дауда
"Брайтон" близок к подписанию полузащитника дортмундской "Боруссии" Махмуда Дауда свободным агентом.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, сейчас переговоры "Брайтона" и Дауда находятся в завершающей стадии. После обсуждения заключительных деталей стороны перейдут к оформлению документов.
27-летний немец сирийского происхождения может стать третьим новичком команды Роберто Де Дзерби в летнее трансферное окно после полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера и нападающего "Уотфорда" Жоао Педро.
Дауд выступает в Дортмунде с 2017 года, до этого поиграв за другую "Боруссию" — из Менхенгладбаха. В этом сезоне Махмуд провел только девять матчей в Бундеслиге, включая пять появлений на замену.
12.05.2023 20:00
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