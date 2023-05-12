Гвардиола опасается, что "Евровидение" помешает треблу "Сити"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что "Евровидение" может стать помехой на пути его команды к треблу.

Выездной матч против "Эвертона" в Премьер-Лиге "Сити" проведет в воскресенье, хотя Гвардиола предпочел бы сыграть в субботу, чтобы иметь больше времени на подготовку к ответной встрече 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" в следующую среду.

Гвардиола может объяснить такое расписание только "Евровидением" — как раз Ливерпуль принимает популярный песенный конкурс в субботу.

"Я не могу понять этого, но я больше не собираюсь сражаться с этим. Я не понимаю этого, но нам нужно адаптироваться. Расписание такое, какое есть. Мы не разочарованы расписанием — оно такое, какое есть, как много раз мне говорить об этом?"

"Уверен, Премьер-Лига хочет помогать командам, они не хотят создавать нам дискомфорт. Проблема в расписании, в количестве соревнований, количестве матчей".

"Думаю, мы не можем сыграть в субботу из-за "Евровидения". У них недостаточно людей или ресурсов, чтобы переварить два события", — цитирует Гвардиола talkSPORT.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 12.05.2023 19:04 # manutd-20champ
    Евровидение виновато будет, если что.

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  2. true-manc 12.05.2023 19:03 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. liverpo0ol 12.05.2023 19:03 # liverpo0ol
    Весь состав поедет поддержать ЛГБТшников.

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