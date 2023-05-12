Гвардиола опасается, что "Евровидение" помешает треблу "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что "Евровидение" может стать помехой на пути его команды к треблу.
Выездной матч против "Эвертона" в Премьер-Лиге "Сити" проведет в воскресенье, хотя Гвардиола предпочел бы сыграть в субботу, чтобы иметь больше времени на подготовку к ответной встрече 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" в следующую среду.
Гвардиола может объяснить такое расписание только "Евровидением" — как раз Ливерпуль принимает популярный песенный конкурс в субботу.
"Я не могу понять этого, но я больше не собираюсь сражаться с этим. Я не понимаю этого, но нам нужно адаптироваться. Расписание такое, какое есть. Мы не разочарованы расписанием — оно такое, какое есть, как много раз мне говорить об этом?"
"Уверен, Премьер-Лига хочет помогать командам, они не хотят создавать нам дискомфорт. Проблема в расписании, в количестве соревнований, количестве матчей".
"Думаю, мы не можем сыграть в субботу из-за "Евровидения". У них недостаточно людей или ресурсов, чтобы переварить два события", — цитирует Гвардиола talkSPORT.
12.05.2023 19:00
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Евровидение виновато будет, если что.
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КОРОЛЬ!!!
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Весь состав поедет поддержать ЛГБТшников.
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