Рэшфорд рискует пропустить матч против "Вулверхэмптона"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что участие нападающего Маркуса Рэшфорда в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в субботу находится "под большим вопросом".

Рэшфорд является лучшим бомбардиром "Юнайтед" в этом сезоне, забив 29 голов во всех соревнованиях, однако проблемы с ногой могут помешать Маркусу выйти на поле "Олд Траффорд" в воскресенье.



К счастью для "Юнайтед", в строй возвращается защитник Рафаэль Варан, пропустивший семь последних матчей с травмой лодыжки.



"Рафаэль Варан вернулся, насчет Маркуса Рэшфорда есть сомнения. У него проблема с ногой, это травма, так что его участие в матче под большим вопросом".



"Насколько я уверен, что он сыграет? Сомневаюсь, более чем сомневаюсь. Он под большим вопросом".



"Мы рады, что Варан вернулся. Он опытен, он знает, как побеждать, и он укажет нам путь", — цитирует Тен Хага Sky Sports.