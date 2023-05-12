Гвардиола уверен, что "Арсенал" выиграет три оставшихся матча

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что "Арсенал" выиграет все свои оставшиеся матчи в этом сезоне Премьер-Лиги.

В данный момент "Сити" на одно очко опережает "Арсенал" в Премьер-Лиге. Также "горожане" имеют матч в запасе, однако Гвардиола чувствует, что его команде нельзя расслабляться.



Гвардиола нацелен только на победу в матче против "Эвертона" в воскресенье, несмотря на то, что выезд к аутсайдеру расположился между двух сложнейших встреч с "Реалом" в полуфинале Лиги Чемпионов.



"Думаю, они ("Арсенал") определенно выиграют три своих матча. Я бы хотел, чтобы они потеряли очки, но если честно, я думаю, они наберут девять очков".



"Мои мысли только насчет "Эвертона". Не более того. Мы 11 месяцев трудились в Премьер-Лиге, и у нас нет времени отвлекаться на Мадрид, потому что мы играем в воскресенье. "Гудисон Парк" — наш настоящий приоритет".



"Мы сражаемся во всех соревнованиях. Мы должны переключаться, адаптироваться. Осталось четыре матча в Премьер-Лиге, и нам важно сохранить то, что у нас в руках", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.