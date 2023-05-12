"Ньюкасл" обдумывает покупку Амина Адли

"Ньюкасл" обдумывает приобретение вингера "Байера" Амина Адли грядущим летом.

Адли очень ярко проводит этот сезон, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач за "Байер" Хаби Алонсо с учетом всех соревнований.



Как сообщает The Guardian, "Ньюкасл" долгое время следил за партнером Адли по "Байеру" в лице Муссы Диаби, но теперь хочет заполучить и Амина.



23-летний француз, чей контракт рассчитан до 2026 года, также вызывает интерес у "Арсенала", "Баварии" и "Милана", но "сороки" могут первыми выдвинуть свое предложение.



Стоит отметить, что за Адли сражаются не только клубы, но национальные команды — заманить Амина под свои знамена мечтает сборная Марокко, откуда родом родители вингера.



Чтобы убедить "Байер" продать Адли, потребуется сумма свыше 30 миллионов фунтов. Сами леверкузенцы приобрели Амина из "Тулузы" за 13 млн. фунтов в 2021 году.