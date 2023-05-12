Холанд и Эмери — лучшие в Премьер-Лиге в апреле

Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Унаи Эмери из "Астон Виллы" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.

В течение апреля Холанд забил шесть голов и отдал две результативные передачи в четырех матчах Премьер-Лиги. Старания норвежского нападающего помогли "Сити" перехватить у "Арсенала" лидерство в таблице.



Холанд начал прошлый месяц с дублей против "Саутгемптона" и "Лестера", а затем по разу отличился против "Арсенала" и "Фулхэма". Все четыре матча "горожане" выиграли с общим счетом 13:3.



Холанд признается Игроком Месяца уже второй раз, прежде получив эту награду по итогам августа 2022.



Помимо Эрлинга, на звание Игрока Месяца в апреле также претендовали Кевин Де Брюйне, Эберечи Эзе, Александер Исак, Диогу Жота, Доминик Соланке, Олли Уоткинс и Каллум Уилсон.



А награда Тренеру Месяца досталась Эмери, чья "Астон Вилла" выиграла пять из семи своих матчей в апреле и поднялась в топ-6.



Среди побежденных "вилланами" в апреле оказались "Челси" и "Ньюкасл". Только "Манчестер Юнайтед" подопечные Эмери уступили, а с "Брентфордом" сыграли вничью.



51-летний испанец, прежде поработавший в Премьер-Лиге с "Арсеналом" признается Тренером Месяца впервые в своей карьере. Помимо него, в этот раз на награду также претендовали Хосеп Гвардиола, Рой Ходжсон, Эдди Хау и Гари О'Нил.



Также стоит отметить, что Эмери — первый со времен Дина Смита в декабре 2020 наставник "Виллы", сумевший взять этот приз.