Холанд и Эмери — лучшие в Премьер-Лиге в апреле
Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Унаи Эмери из "Астон Виллы" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.
В течение апреля Холанд забил шесть голов и отдал две результативные передачи в четырех матчах Премьер-Лиги. Старания норвежского нападающего помогли "Сити" перехватить у "Арсенала" лидерство в таблице.
Холанд начал прошлый месяц с дублей против "Саутгемптона" и "Лестера", а затем по разу отличился против "Арсенала" и "Фулхэма". Все четыре матча "горожане" выиграли с общим счетом 13:3.
Холанд признается Игроком Месяца уже второй раз, прежде получив эту награду по итогам августа 2022.
Помимо Эрлинга, на звание Игрока Месяца в апреле также претендовали Кевин Де Брюйне, Эберечи Эзе, Александер Исак, Диогу Жота, Доминик Соланке, Олли Уоткинс и Каллум Уилсон.
А награда Тренеру Месяца досталась Эмери, чья "Астон Вилла" выиграла пять из семи своих матчей в апреле и поднялась в топ-6.
Среди побежденных "вилланами" в апреле оказались "Челси" и "Ньюкасл". Только "Манчестер Юнайтед" подопечные Эмери уступили, а с "Брентфордом" сыграли вничью.
51-летний испанец, прежде поработавший в Премьер-Лиге с "Арсеналом" признается Тренером Месяца впервые в своей карьере. Помимо него, в этот раз на награду также претендовали Хосеп Гвардиола, Рой Ходжсон, Эдди Хау и Гари О'Нил.
Также стоит отметить, что Эмери — первый со времен Дина Смита в декабре 2020 наставник "Виллы", сумевший взять этот приз.
12.05.2023 15:00
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эх, были времена, когда отсосакер надрачивал на тренеришку)))
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КОРОЛЬ!!!
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