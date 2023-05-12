Клопп уверен, что "Ливерпуль" привлекателен для игроков и без Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его клуб не потерял бы привлекательность в глазах потенциальных новичков без Лиги Чемпионов.

За три матча до завершения сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" находится в одном очке от топ-4, однако занимающий четвертое место "Манчестер Юнайтед" имеет игру в запасе.



Таким образом, "Ливерпуль" всерьез рискует не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, но Клопп не думает, что это нарушит планы "красных" по перестройке команды.



"И хотя мне редко позволяют говорить с игроком, но когда я все же делаю это, то в такой момент ты понимаешь, что игроку уже все ясно. В такой момент ты не можешь никому сказать, что мы точно будем в Лиге Чемпионов. Раз уж он говорит с нами, значит он знает ситуацию".



"Раз ты переходишь в клуб, значит ты хочешь достичь чего-нибудь вместе с клубом. Мы должны сражаться, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. Мы должны сражаться за трофеи. И если ты хочешь быть частью этого, то добро пожаловать".



"Есть одна вещь, которую мы не можем гарантировать в этом году, и это выступление в Лиге Чемпионов. Все остальное, как прежде".



"Это великолепный клуб с очень хорошей футбольной командой, и в следующем году он, надеюсь, станет еще лучше. Я редко оказывался в ситуации, когда мне доводилось поговорить с игроком, но я едва ли слышал: "Окей, увидимся, только если..."



"Мы остаемся "Ливерпулем", и мы очень привлекательны для многих игроков, не нужно забывать об этом. Поэтому я не переживаю насчет этого".



"Конечно, без Лиги Чемпионов все становится сложнее, особенно в долгосрочной перспективе, и мы должны сделать так, чтобы это происходило как можно реже".



"Но в остальном это нормальная ситуация с точки зрения переговоров и убеждения игроков", — сообщил Клопп Sky Sports.