Йорк: "Результаты МЮ при Тен Хаге недостаточно хороши"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк заявил, что результаты "красных дьяволов" в этом сезоне оставляют желать лучшего.

Ранее в этом сезоне "Юнайтед" завоевал свой первый трофей с 2017 года, победив "Ньюкасл" в финале Кубка Лиги.



Однако у Йорка по-прежнему хватает претензий к главному тренеру "дьяволов" Эрику Тен Хагу, и статистика подтверждает ощущения Дуайта.



"Если ты главный тренер "Манчестер Юнайтед", к тебе всегда будет приковано внимание в плане небольших деталей и ошибок".



"Тебе никуда не спрятаться. У Оле Гуннара Сульшера статистика была лучше в его двух полных сезонах в клубе, хотя люди говорят о нашем прогрессе и о том, что наш игровой стиль стал лучше".



"Манчестер Юнайтед" достиг финала Кубка Англии, выиграл Кубок Лиги и далеко продвинулся в Лиге Европы, так что это прогресс, но Тен Хаг проиграл матчей больше, чем Сульшер в сезонах 2019/20 и 2020/21, и об том стоит сказать".



"Результаты в этом сезоне недостаточно хороши, "Манчестер Юнайтед" оглядывается через плечо и отчаянно пытается удержаться на четвертом месте. Я не уверен, что клуб хочет быть в таком положении".



"Тен Хага хвалят, когда команда играет хорошо, но он также должен мириться с критикой, когда у них не получается", — цитирует Йорка Daily Star.