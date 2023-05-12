Босс "Бернли" — о Компани: "Это как встречаться с самой красивой девушкой в городе"

Винсент Компани Президент "Бернли" Алан Пейс выразил надежду, что главный тренер Венсан Компани надолго задержится на "Терф Мур".

Уже в своем первом сезоне на "Терф Мур" Компани смог завоевать для "Бернли" прямую путевку в Премьер-Лигу и выиграть Чемпионшип со 101 очком.

В предыдущие недели Венсана связывали с переходом в "Челси" и "Тоттенхэм", однако 37-летний бельгиец заключил новый контракт с "Бернли" до 2028 года.

Пейс осведомлен об интересе других клубов к Компани и сравнивает сотрудничество с Венсаном со свиданиями с "самой красивой девушкой в городе".

"Спекуляции есть всегда. Я не переживаю, что мне когда-либо придется уволить его, потому что это другая история".

"Мои переживания связаны с тем, что это — и я попытался объяснить ему — как встречаться с самой красивой девушкой в городе, зная что у тебя, наверное, никогда не будет шанса жениться на ней".

"Но все остальные тоже хотят на ней жениться. Так что вопрос в том, как долго вы сможете встречаться, как долго вы сможете быть вместе, как долго вы сможете оставаться парой".

"Надеюсь, это будет очень, очень, очень долго. Но это зависит от "нее", — сообщил Пейс BBC.


Метки Бернли, Компани, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2023 11:00

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  1. gunner-tdk 12.05.2023 11:55 # gunner-tdk
    Если бы ещё Артета взял АПЛ в этом сезоне, то Гвардиолу можно было назвать королем. Компани и Артета, один игрок который был у него а второй ассистентом был.

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  2. true-manc 12.05.2023 11:38 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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