Босс "Бернли" — о Компани: "Это как встречаться с самой красивой девушкой в городе"
Президент "Бернли" Алан Пейс выразил надежду, что главный тренер Венсан Компани надолго задержится на "Терф Мур".
Уже в своем первом сезоне на "Терф Мур" Компани смог завоевать для "Бернли" прямую путевку в Премьер-Лигу и выиграть Чемпионшип со 101 очком.
В предыдущие недели Венсана связывали с переходом в "Челси" и "Тоттенхэм", однако 37-летний бельгиец заключил новый контракт с "Бернли" до 2028 года.
Пейс осведомлен об интересе других клубов к Компани и сравнивает сотрудничество с Венсаном со свиданиями с "самой красивой девушкой в городе".
"Спекуляции есть всегда. Я не переживаю, что мне когда-либо придется уволить его, потому что это другая история".
"Мои переживания связаны с тем, что это — и я попытался объяснить ему — как встречаться с самой красивой девушкой в городе, зная что у тебя, наверное, никогда не будет шанса жениться на ней".
"Но все остальные тоже хотят на ней жениться. Так что вопрос в том, как долго вы сможете встречаться, как долго вы сможете быть вместе, как долго вы сможете оставаться парой".
"Надеюсь, это будет очень, очень, очень долго. Но это зависит от "нее", — сообщил Пейс BBC.
12.05.2023 11:00
Просмотров: 518
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если бы ещё Артета взял АПЛ в этом сезоне, то Гвардиолу можно было назвать королем. Компани и Артета, один игрок который был у него а второй ассистентом был.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий