Варди заявил, что спасение от вылета превзошло бы чемпионство "Лестера"

Нападающий "Лестер" Джейми Варди заявил, что спасение от вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне превзошло бы его чемпионство с "лисами" в 2016 году.

За три матча до финиша "Лестер" занимает предпоследнюю строчку в таблице Премьер-Лиги, находясь в двух очках от зоны вылета.



Варди представляет "Лестер" с 2012 года и был ключевым игроком команды, которая завоевала титул спустя два года после своего выхода в Премьер-Лигу в 2014, поэтому Джейми особенно больно видеть столь невыразительные выступления "лис".



"Думаю, в данный момент времени это (спасение от вылета) стало бы крупнейшим достижением. Настолько это важно".



"Это тяжело. Я не думаю, что "больно" — это достаточно сильное слово, чтобы описать, что чувствую лично я, пробыв здесь так долго".



"За время, что я здесь нахожусь, мы пережили всевозможные взлеты и падения. Я никогда не хотел, чтобы эта ситуация, в которой мы находимся, снова повторилась, так что это сложно принять".



"Мы не можем изменить прошлое. Мы не можем изменить результаты сыгранных матчей, но мы знаем, что у нас остается три матча, и нам нужно набирать очки. Все просто", — сообщил Варди talkSPORT.